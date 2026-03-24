Así es como se verán el nuevo DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) y la biblioteca de Kimball Junction

El Centro PEAK es la visión del gobierno del condado para la antigua sede de Skullcandy. El condado de Summit compró el edificio el año pasado para reemplazar el edificio Sheldon Richins, que será demolido para nuevos desarrollos este año.

Nuevos planos muestran cómo se está remodelando el espacio para albergar la biblioteca de Kimball Junction, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y otros servicios.

“Nos gusta esta idea de un campus”, dijo la subgerente del condado, Janna Young, a los miembros del concejo el 11 de marzo. “Donde sea un centro de servicios, accesible y fácil para el público, pero también una oportunidad... para que nuestros departamentos no solo se vean e interactúen, sino que escuchen conversaciones y digan: ‘Oh, espera, yo también estoy trabajando en ese tema. Colaboremos’”.

PEAK son las siglas en inglés para Compromiso Público en Kimball (Public Engagement at Kimball).

La biblioteca ocupará la mayor parte del primer piso, en el lado oeste. El lado este se dividirá entre el DMV, las salas de reuniones del concejo del condado y las salas de conferencias.

Bailey Quinn / Summit County El palacio de justicia del condado de Summit en Coalville también está programado para una remodelación interna en los próximos años.

Young señaló que las salas del concejo serán más grandes que el auditorio Richins, con capacidad para albergar al menos a 200 ciudadanos y espectadores.

El edificio Richins tiene un total de aproximadamente 18,000 pies cuadrados (1,672 metros cuadrados), mientras que el Centro PEAK tendrá cerca de 49,000 pies cuadrados (4,552 metros cuadrados), según el gerente de instalaciones del condado, Mike Crystal.

Coalville es la sede del condado y el palacio de justicia allí sigue siendo la oficina central del gobierno del condado. Pero, al igual que ocurría con el edificio Richins, el segundo piso del Centro PEAK albergará varias oficinas del condado.

El gerente del condado, Shayne Scott, informó a los miembros del concejo que es probable que Young sea la única empleada que se traslade de Coalville a Kimball Junction.

“Simplemente hemos ofrecido espacio para cuando la gente esté en Kimball Junction y necesite un lugar para trabajar, o si hay un día en el que vienen del Valle de Salt Lake y les resulta más fácil trabajar en este edificio”, añadió Young. “Su oficina permanente seguirá estando en Coalville, pero tienen la oportunidad de pasar tiempo en este edificio si les funciona mejor”.

También habrá espacio de oficinas para High Valley Transit, complementando su nueva instalación en Silver Summit.

Mudanza programada para 2026.

El objetivo del condado es mudarse al edificio alrededor de julio. Young afirmó que el condado se encuentra actualmente "dentro del cronograma y por debajo del presupuesto".

Eso se debe en parte a que el edificio contaba con un recurso poco común en el mundo de la ingeniería de audio: una cámara anecoica.

"Era lo que Skullcandy usaba para probar sus auriculares", explicó Young. "Es una sala extraña. Entras y no hay sonido. Es prácticamente una celda de espuma y cable, ni siquiera tiene un suelo real, y cuenta con grandes puertas de acero".

A pesar de que Young comentó que habría sido "increíble" conservar la sala, esta se encontraba en el centro del edificio, justo donde estará la biblioteca. Por lo tanto, la cámara tuvo que ser retirada.

"De hecho, Emily Quinton, de nuestro departamento de sostenibilidad, encontró a un amigo ingeniero de sonido que tiene contactos aquí en Utah, y ellos estaban interesados en comprarnos esa cámara", relató Young. "Luego vinieron, la desmontaron y se la llevaron, lo que nos ahorró costos en la parte de la demolición".

¿Qué sigue para la biblioteca actual?

El condado de Summit compró el edificio de Skullcandy a una subsidiaria de Dakota Pacific Real Estate por 17.5 millones de dólares. Se ha presupuestado aproximadamente 4 millones de dólares para que Zwick Construction realice la remodelación.

El proyecto es solo una parte de una remodelación más amplia de Kimball Junction financiada por los contribuyentes. El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) planea ensanchar las carreteras y añadir carriles de giro en los próximos seis años.

Summit County Se observa un puente peatonal (a la derecha) que conduce desde el área de desarrollo de Dakota Pacific a través de la Ruta Estatal 224.

Y en el lugar del Edificio Richins, el condado está trabajando con Dakota Pacific para crear un estacionamiento subterráneo con una combinación de apartamentos y negocios en la parte superior.

A principios de este mes, el condado anunció que aseguró 1 millón de dólares en financiamiento federal para conectar esa plaza con el complejo Redstone mediante un puente peatonal que cruzará la Ruta Estatal 224. El costo total se ha estimado previamente en alrededor de 4 millones de dólares.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison