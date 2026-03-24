Los desarrolladores de viviendas para la fuerza laboral del condado de Wasatch buscan el apoyo de la junta escolar

El propuesto desarrollo de viviendas para la fuerza laboral Celebration incluye 230 apartamentos y un “hotel asequible” de 89 unidades en aproximadamente 9 acres de terreno cerca de Wasatch High School.

Russ Watts, el desarrollador de Celebration, discutirá sus planes con la Junta de Educación del Distrito Escolar del Condado de Wasatch en una reunión el martes 24 de marzo.

Celebration está pensado para apoyar a trabajadores locales como maestros y socorristas. El otoño pasado, Watts dijo al Concejo Municipal de Heber City que imaginaba un programa mediante el cual diferentes entidades, como gobiernos locales o el distrito escolar, podrían arrendar bloques de unidades para alquilarlas a sus empleados.

“El distrito escolar ha solicitado que se reserven 50 unidades”, dijo el 7 de octubre. “Tienen una necesidad urgente de unidades para su personal.”

Los materiales de la reunión muestran que la primera fase del proyecto incluiría poco más de 140 unidades, la mitad de las cuales se alquilarían a precio de mercado. El alquiler de la otra mitad se basaría en ingresos de hasta el 65% del ingreso medio del área, que es de alrededor de $62,000 para una persona o aproximadamente $89,000 para una familia de cuatro.

La construcción de las viviendas será un esfuerzo colaborativo.

Heber City podría proporcionar apoyo financiero para el proyecto al diferir aproximadamente $3 millones en tarifas de impacto. La Autoridad de Vivienda del Condado de Wasatch invertirá hasta $750,000. Una familia local, los Hickens, donó el terreno.

Ahora, Watts está solicitando que el distrito escolar también contribuya. Terrenos del distrito adyacentes a Wasatch High School se utilizarían para 178 espacios de estacionamiento que serían compartidos entre la escuela y el desarrollo.

La reunión de la junta escolar comienza a las 5 p.m. del martes. Para más detalles, consulte la agenda .

Artículo traducido por Connor Hollison