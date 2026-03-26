Park City Mountain comenzará la construcción al finalizar las operaciones de invierno de la temporada

Apenas unas horas después de que Deer Valley Resort anunciara que cerrará la temporada el domingo , Park City Mountain también dijo que está poniendo fin a sus operaciones de invierno .

Aunque Park City Mountain no cerrará todo su terreno, oficialmente es el comienzo del fin.

En el lado de Mountain Village, los telesillas Crescent y Payday funcionarán por última vez esta temporada el sábado, y los telesillas 3 Kings y First Time cerrarán el domingo. La montaña rusa Mountain Coaster permanecerá abierta la próxima semana si las condiciones lo permiten.

El lado de Canyons Village permanecerá abierto, siempre que las condiciones lo permitan.

Con las operaciones de la montaña llegando a su fin, Park City Mountain está comenzando con la construcción. Las obras del estacionamiento en Canyons Village y de la nueva góndola para 10 personas comenzarán el 30 de marzo.

Esta será la fase final de construcción del estacionamiento. Los dos primeros niveles de la estructura se completaron a principios de esta temporada y los tres niveles restantes estarán listos para la temporada 2026-2027.

El estacionamiento estará cerrado al público durante la construcción.

La nueva góndola, llamada Canyons Village Skyway, reemplazará al telesilla Cabriolet.

Será la conexión central que unirá a los visitantes desde Lower Village con el corazón de Canyons Village. La góndola también contará con una estación intermedia para los huéspedes que se alojen en la zona media del pueblo.

Park City Mountain celebrará el legado del Cabriolet y su último día en servicio el 29 de marzo. Los visitantes podrán recoger donas de 8 a.m. a 10 a.m. en la terminal superior.

Artículo traducido por Connor Hollison