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Protestantes se reunirán el sábado para manifestaciones de "No Kings" (No Reyes) en Wasatch Back

KPCW | By Sydney Weaver
Published March 27, 2026 at 7:21 AM MDT
Over 200 protesters waved signs as travelers honked in solidarity during a "No Kings" protest in Heber City, June 14, 2025.
Kristine Weller
/
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Más de 200 manifestantes ondearon pancartas mientras los viajeros tocaban sus bocinas en solidaridad durante una protesta de “No Kings” en Heber City, el 14 de junio de 2025.

Miles de estadounidenses se reunirán el 28 de marzo para manifestaciones de “No Kings” (No Reyes) en todo el país, incluyendo Park City y Heber.

Los manifestantes se reunirán en la calle Main Street de Heber a las 11 a.m. y frente al PEAK Center (anteriormente el edificio de Skullcandy) a la 1 p.m. en el condado de Summit para el tercer mitin de este tipo.

La manifestación en Heber City comenzará cerca del Timpanogos Valley Theater. Se espera que los manifestantes se congreguen a lo largo de Main Street hasta el mediodía.

En el condado de Summit, los manifestantes se reunirán en el estacionamiento del PEAK Center antes de marchar por el sendero pavimentado a lo largo de la ruta estatal 224 hasta las 2:30 p.m.

La organización comenzó en 2025 con un solo día de protesta contra las políticas de la administración Trump, con un énfasis en la acción no violenta. Ahora, se planean mil protestas pacíficas en todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico este sábado. Los voluntarios también están organizando un mitin en Ecuador.

Artículo traducido por Connor Hollison
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