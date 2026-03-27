Protestantes se reunirán el sábado para manifestaciones de "No Kings" (No Reyes) en Wasatch Back

Los manifestantes se reunirán en la calle Main Street de Heber a las 11 a.m. y frente al PEAK Center (anteriormente el edificio de Skullcandy) a la 1 p.m. en el condado de Summit para el tercer mitin de este tipo.

La manifestación en Heber City comenzará cerca del Timpanogos Valley Theater . Se espera que los manifestantes se congreguen a lo largo de Main Street hasta el mediodía.

En el condado de Summit, los manifestantes se reunirán en el estacionamiento del PEAK Center antes de marchar por el sendero pavimentado a lo largo de la ruta estatal 224 hasta las 2:30 p.m.

La organización comenzó en 2025 con un solo día de protesta contra las políticas de la administración Trump, con un énfasis en la acción no violenta. Ahora, se planean mil protestas pacíficas en todo Estados Unidos , incluyendo Puerto Rico este sábado. Los voluntarios también están organizando un mitin en Ecuador.

Artículo traducido por Connor Hollison