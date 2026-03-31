La esquiadora acrobática (freeskier) de Park City, Zoe Atkin, se ha alzado con su segundo título general de la Copa del Mundo

La atleta olímpica de Park City, Zoe Atkin, ganó su segundo título general de la Copa del Mundo para adjudicarse el globo de cristal en el medio tubo (halfpipe) femenino.

La esquiadora, que compite por Gran Bretaña, selló su puesto número 1 tras ganar el evento de medio tubo femenino en las finales de Park and Pipe en Suiza el 29 de marzo .

La victoria fue su segundo triunfo de la temporada, sumado a un año estelar para la joven de 23 años, quien también obtuvo su primera medalla olímpica en los Juegos de Milán-Cortina 2026.

Atkin es uno de los cuatro atletas de Utah en adjudicarse un globo de cristal esta temporada. También en el lado del estilo libre, el residente de Park City, Troy Podmilsak, obtuvo su primer título general en big air masculino y la esquiadora de moguls, Olivia Giaccio, ganó el título general femenino.

Los para-snowboarders Noah Elliott y Kate Delson obtuvieron globos en las categorías masculina y femenina de snowboard cross, banked slalom y los títulos generales.

Artículo traducido por Connor Hollison