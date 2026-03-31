El condado de Summit y el desarrollador debaten los riesgos relacionados con el proyecto Cline Dahle

El Concejo del Condado de Summit fijó el año pasado la meta de aprobar 1,500 unidades de vivienda asequible en una década, justo antes de iniciar el proceso para urbanizar terrenos propiedad del condado en Jeremy Ranch.

Eligió a Columbus Pacific Development como la constructora para lo que se conoce como la propiedad Cline Dahle, 30 acres junto a la escuela primaria Jeremy Ranch.

El camino a seguir requerirá tanto un cambio de zonificación como la creación de una nueva zona, según el concejal Chris Robinson, uno de los líderes del condado que negocia con el desarrollador .

“Así que tenemos este objetivo de construir 1,500 unidades de vivienda asequible — y no tenemos una zona para vivienda asequible”, dijo durante la última discusión pública con todo el concejo el 25 de marzo.

El socio de Columbus Pacific, Tony Tyler, argumentó que crear una nueva zona, solicitar un cambio de zonificación y elaborar planos al mismo tiempo es costoso. Y el concejo del condado se reserva el derecho de votar “no” al final, después de que un solicitante ya haya invertido millones en planes detallados.

“Lo que esto hace efectivamente es cargar por adelantado una cantidad significativa de costo, tiempo y riesgo antes de llegar siquiera al punto en el que ustedes digan: ‘Sí, estamos lo suficientemente cerca y vamos a lograrlo’”, dijo Tyler a los concejales.

El concejo ya ha escuchado preocupaciones sobre el riesgo anteriormente , cuando solicitó las opiniones de los desarrolladores para la propiedad Cline Dahle.

El 25 de marzo, Tyler recomendó cambiar el código del condado para que el proceso sea más barato y ayudar a mitigar el riesgo .

Eso incluye que el condado solicite una nueva zona, en lugar de la empresa de Tyler. Una vez que esté listo, él podría presentar una solicitud de cambio de zonificación. El concejo del condado no votó el 25 de marzo. Verá los cambios propuestos al código en una reunión futura.

Cuando el concejo fijó su meta de vivienda asequible, decidió que las unidades en los proyectos de Cline Dahle o del cercano Dakota Pacific Real Estate no contarían para las 1,500.

Mientras la discusión terminaba, el Director de Desarrollo Comunitario Peter Barnes, el principal planificador del condado, pidió al concejo considerar qué tipos de propietarios de tierras pueden permitirse arriesgarse a un cambio de zonificación.

“Típicamente, existe algún tipo de garantía de que algo vendrá del otro extremo [de una solicitud de cambio de zonificación]. En el condado de Summit, eso no es necesariamente cierto”, dijo.

Barnes dice que los procedimientos actuales desincentivan a los propietarios de tierras comunes a proponer proyectos, por lo que solo las empresas bien financiadas y bien conectadas pueden permitírselo.

“Los únicos proyectos que se reciben tienden a ser proyectos a gran escala, muy bien organizados y dirigidos por desarrolladores”, dijo Barnes. “Y cuando encuentran un obstáculo, hemos visto lo que sucede. Hay una tendencia a ir a otro lugar para obtener esa aprobación”.

Los concejales justificaron la aprobación del proyecto de Dakota Pacific en Kimball Junction en diciembre pasado diciendo que, de lo contrario, el desarrollador pasaría por encima de ellos hacia la Legislatura de Utah.

De hecho, los legisladores aprobaron un proyecto de ley para cambiar la zonificación del terreno de Dakota Pacific después de que un referéndum ciudadano amenazara con bloquear el proyecto.

En Browns Canyon, Ivory Homes está proponiendo una nueva zona. Solicitó al estado la incorporación de un pueblo, lo cual planteó como un respaldo , pero fue demasiado tarde . Se espera que su solicitud de zonificación se presente ante una comisión de planificación en abril.

En cuanto a Cline Dahle, Tyler dijo que no cree que el problema del riesgo requiere una solución legislativa a gran escala, sólo cambios menores al código del condado.

Varios concejales dijeron que quieren asegurarse de que esos ajustes no tengan consecuencias no deseadas en otras partes del condado de Summit.

Artículo traducido por Connor Hollison