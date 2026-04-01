Los republicanos del condado de Summit nominan a Woolstenhulme para secretario del condado

Suni Woolstenhulme dijo a los delegados durante la convención del Partido Republicano del condado de Summit el 31 de marzo que “juntos vamos a trabajar para hacer un cambio”.

Dio un breve discurso tras aceptar la nominación republicana para secretaria del condado.

“Con demasiada frecuencia, los principios de esta gran nación en la que vivimos han sido ignorados a nivel nacional y, desafortunadamente, incluso aquí localmente, en casa”, afirmó.

Woolstenhulme citó a George Washington, quien advirtió a Estados Unidos sobre el faccionalismo regional y de partidos.

“Es hora de que trabajemos para reparar algunas de estas divisiones. Empecemos por servir un poco a nuestros vecinos, escuchándolos con paciencia, siendo respetuosos incluso cuando no estemos de acuerdo y teniendo una mentalidad abierta”, añadió.

El proceso de nominación fue rápido ya que Woolstenhulme no tuvo oposición. El presidente del Partido Republicano del condado de Summit, Ari Ioannides, calificó de unánime la votación a viva voz de los 54 delegados.

Expresó su apoyo a Woolstenhulme mientras criticaba a los demócratas del condado, quienes se reunirán el 7 de abril para resolver dos contiendas disputadas.

“Nuestros amigos del otro lado del pasillo compiten contra los titulares y luchan por sus escaños”, dijo Ioannides. “Nosotros estamos unificados detrás de Suni, y va a hacer falta cada uno de ustedes, ya sean presidentes de precinto, delegados del condado o delegados estatales. Este es un condado grande. Hay muchos votos que obtener”.

La baja participación en las asambleas partidarias fue un tema de conversación entre los líderes republicanos locales en la reunión. En comparación, los demócratas de Utah vieron un aumento en la participación este año.

La representante del Distrito 4 de la Cámara de Utah, Tiara Auxier, estuvo entre los candidatos estatales y nacionales que se dirigieron a los delegados locales después de Woolstenhulme.

“En un año en que la participación en el caucus fue baja, ustedes se presentaron, y eso importa más de lo que creen. No son solo participantes en el proceso. Ustedes son el proceso y son la columna vertebral de este partido”, dijo Auxier en comentarios grabados en video.

La contienda por la secretaría es, hasta ahora, el único cargo local del condado de Summit donde los republicanos se enfrentarán a los demócratas. Woolstenhulme se enfrenta a la exconcejala del condado de Summit, Malena Stevens.

En la convención, Ioannides prometió parte de los casi $30,000 recaudados en el almuerzo anual del Día de Lincoln del Partido Republicano local para la campaña de Woolstenhulme.

La secretaria del condado está a cargo de dirigir las elecciones, entre otras funciones.

La secretaria Eve Furse, quien ya había anunciado que no buscaría la reelección, se jubilará este mes y aún no se ha elegido a su sucesor.

Los demócratas del condado elegirán a alguien para cumplir el resto de su mandato este año en su convención el 7 de abril a las 6 p.m. en la escuela secundaria de Park City. También elegirán a los candidatos que se postularán para el concejo del condado en los Distritos 4 y 5.

Artículo traducido por Connor Hollison