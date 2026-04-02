Alguaciles del condado de Summit arrestan a la esposa del hombre hallado muerto en Browns Canyon

Un hombre fue hallado muerto en un camino lateral de Browns Canyon a finales de marzo. Los oficiales arrestaron a su esposa de 41 años el 1 de abril, y ella se encuentra detenida sin fianza en la cárcel del Condado de Summit.

La Oficina del Alguacil del Condado de Summit busca ahora al novio de la mujer de Midvale, Francisco Morales, de 31 años, quien se cree que también estuvo involucrado en la muerte del hombre.

Los oficiales dicen que él también se estaba quedando en el área de Midvale y que podría estar viajando en un Honda Civic 2009 color granate con una placa de Utah, 5ETHO.

Summit County Sheriff's Office La oficina del sheriff del condado de Summit compartió esta foto de Francisco Morales, buscado en relación con la investigación del homicidio en Browns Canyon, el 2 de abril de 2026.

"Morales es considerado peligroso", dijeron los oficiales en un comunicado de prensa. "Se insta a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a que se comunique con la Oficina del Alguacil del Condado de Summit al 435-615-3601".

Los documentos de arresto muestran que la esposa admitió que ella y Morales se deshicieron del cuerpo de su esposo en Browns Canyon la madrugada del 26 de marzo.

Ella dijo a los oficiales que su esposo había sido físicamente abusivo e intentó agredirla sexualmente la noche anterior.

Los oficiales dicen que ella se lo contó a Morales y que luego fue a su casa en Midvale y agredió al esposo con un martillo mientras dormía.

Los investigadores dicen que encontraron el martillo y una manta empapada de sangre en el apartamento. La autopsia mostró signos de traumatismo por objeto contundente en la cabeza.

La oficina del alguacil obtuvo imágenes de las cámaras de seguridad de un edificio cerca de High View Road, donde el esposo fue hallado muerto. Los oficiales dicen que muestran a varias personas sacando el cuerpo del hombre de un auto poco después de las 2 a. m.

La esposa ha sido arrestada bajo sospecha de profanación de un cuerpo y obstrucción de la justicia, pero no había sido acusada formalmente hasta el 2 de abril.

Artículo traducido por Connor Hollison