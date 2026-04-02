Utah es el epicentro del brote de sarampión en la nación en medio de un aumento del 30 % en los casos

Axios informa que el recuento de casos de las últimas tres semanas refleja un aumento del 30 % con respecto a la cifra de la semana pasada.

Junio de 2025 marcó el primer caso confirmado de sarampión en Utah desde 2023 y el inicio del brote más grande del país en más de 30 años.

Hasta el 31 de marzo, casi 560 residentes de Utah han sido diagnosticados con sarampión desde junio de 2025. Eso representa un aumento de 73 casos en comparación con el informe de la semana anterior.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que Utah es ahora el epicentro de sarampión de la nación, representando casi la mitad de los nuevos casos del país la semana pasada.

Los lugares de exposición más recientes en el tablero de sarampión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah no enumeran ningún caso nuevo en los condados de Summit o Wasatch.

Los casos de sarampión más recientes del Wasatch Back se informaron hace más de tres semanas.

Se confirmaron dos instancias de exposición al sarampión en el condado de Summit el 2 de marzo en el Hospital de Park City y el 8 de marzo en el Silver Lake Lodge de Deer Valley Resort.

Desde el brote inicial de 2025, el condado de Summit ha informado cinco casos de sarampión. El condado de Wasatch ha registrado nueve casos.

Los funcionarios de salud dicen que la mejor manera de protegerse contra el virus del sarampión es con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). Aproximadamente el 97 % de las personas vacunadas expuestas al sarampión no contraerán el virus.

Artículo traducido por Connor Hollison