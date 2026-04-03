La construcción de servicios públicos en Park City reducirá el ancho de Kearns Boulevard hasta mayo

Los conductores de Park City pueden esperar reducciones de carriles y desvíos en Kearns Boulevard a medida que comienza un proyecto de construcción de servicios públicos de varios meses.

Rocky Mountain Power comenzará a soterrar las líneas de servicios públicos sobre Bonanza Park el 7 de abril, un proyecto que el concejo municipal aprobó en 2024.

La ciudad señaló que el soterramiento de las líneas reducirá el riesgo de incendios forestales y eliminará una restricción aérea de 60 pies que ha limitado las opciones de redesarrollo en el terreno de 5 acres de Bonanza Park.

El proyecto también aumentará las parcelas disponibles en el cementerio y eliminará las torres de transmisión del corredor visual del área, según informó la ciudad.

Kearns se reducirá a un solo carril en dirección este desde Woodbine Way hasta la ruta estatal 224 del 7 al 12 de abril. Todo el tráfico en dirección oeste será desviado en Bonanza Drive.

Del 13 al 17 de abril, se cambiarán las direcciones, desviando todo el tráfico de Kearns en dirección este en Park Avenue, con solo un carril abierto en dirección oeste.

Después de eso, los trabajos en los carriles de giro a la izquierda reducirán Kearns a un solo carril en cada dirección del 20 de abril al 15 de mayo.

Luego, la carretera será pavimentada del 18 al 22 de mayo.

La construcción se trasladará a Woodbine Way en julio, seguida de trabajos en la subestación de agosto a octubre.

El acceso a los negocios, incluyendo el centro comercial Snow Creek, permanecerá abierto en todo momento.

Artículo traducido por Connor Hollison