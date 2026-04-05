Park City celebra a los atletas olímpicos y paralímpicos locales durante un desfile en Main Street

Alrededor de 1,000 personas ataviadas con ropa y colores de EE. UU. se alinearon en Main Street de Park City para el desfile olímpico y paralímpico de la Youth Sports Alliance (YSA) el viernes.

La multitud vitoreó mientras saludaban a alrededor de 90 atletas olímpicos y paralímpicos que compitieron en los Juegos de Verano e Invierno a lo largo de varias décadas.

Casi 60 atletas con sede en Park City —conocidos localmente como Park City Nation— compitieron en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. La mayoría participó en el desfile, incluyendo al patinador de velocidad y dos veces atleta olímpico Casey Dawson .

Él caminó en el primer desfile olímpico y paralímpico de la YSA realizado en 2014, pero no como atleta olímpico.

“De hecho, tenía 14 años. Estaba vestido como patinador de velocidad con el Club de Patinaje de Velocidad de Park City, caminando junto a los atletas olímpicos”, dijo Dawson. “Es un momento en el que todo cobra sentido ahora, siendo uno de los atletas olímpicos y uno de los medallistas olímpicos”.

1 of 2 — YSA Olympica and Paralympic parade Casey Dawson Ashley Farquarson.JPG Park City natives Ashley Farquarson and Casey Dawson speak to a crowd at the Youth Sports Alliance Olympic and Paralympic parade. Jennifer Dobner / KPCW 2 of 2 — American Flag YSA Parade Olympics.JPG The 2026 Youth Sports Alliance Olympic and Paralympic parade celebrates Park City-based Olympians and Paralympians. Sydney Weaver / KPCW

El desfile es ahora una tradición, que siempre sigue a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno. El desfile siempre cuenta con jóvenes atletas en los programas de la YSA o en clubes locales de deportes de invierno.

Dawson es uno de los cinco atletas olímpicos de Park City de 2026 que probó su deporte por primera vez a través de los programas de la YSA.

“Crecí en Park City. Soy uno de los únicos atletas nacidos y criados en el equipo de patinaje de velocidad, y es bastante increíble representar a esta comunidad”, dijo.

Los programas de la YSA se crearon después de que Utah fuera sede de los Juegos Olímpicos de 2002 . La organización sin fines de lucro gestiona programas extracurriculares asequibles para más de 3,500 niños cada año. Dawson dijo que el legado es sólido y espera inspirar a la próxima generación.

Caminando junto a tantos atletas condecorados, la snowboarder de Park City, Kennedy Galinski, se sintió inspirada. La niña de 10 años espera competir en los Juegos Olímpicos de 2034.

“Quiero lograrlo porque será aquí y tendré la edad suficiente para participar”, dijo Galinski.

Ella caminó en el desfile con Woodward Park City y ya ha estado en algunos podios. Galinski ganó el oro en slopestyle y la plata en halfpipe en el Campeonato Nacional de la Asociación de Snowboard y Freeski de EE. UU. esta temporada.

1 of 2 — Kennedy Galinski Olympic parade.JPG Kennedy Galinski at the Youth Sports Alliance Olympic and Paralympic parade. Kristine Weller / KPCW 2 of 2 — Olympic dream sign YSA Parade.JPG The 2026 Youth Sports Alliance Olympic and Paralympic parade celebrates Park City-based Olympians and Paralympians. Sydney Weaver / KPCW

Chris “Hatch” Haslock también caminó en el desfile. Él compitió en saltos acrobáticos de estilo libre en los Juegos Olímpicos de 1988 en Calgary, Canadá. Ahora, como entrenador, dijo que es especialmente emocionante cuando puede caminar en el desfile con sus aprendices.

“Pude marchar con Colby Stevenson, quien comenzó a esquiar conmigo cuando tenía siete años. Y, ya sabes, aquí estaba Colby, ahora un medallista de plata olímpico”, dijo Haslock. “No podría estar más orgulloso de lo que logró por sí mismo y en lo que se ha convertido”.

Haslock está emocionado de que los Juegos de 2034 regresen a Utah. Todavía recuerda la energía de 2002.

“Todo el mundo estaba tan animado y tan integrado que no queríamos que terminara”, comentó. “Esta vez, de cara a 2034, estamos 20 pasos por delante de donde estábamos antes, y la comunidad ya está mucho más involucrada”.

Chris Waddell también espera con ansias el 2034. Es un atleta paralímpico en siete ocasiones que compitió en Juegos de verano e invierno. Él desea que los Juegos Paralímpicos obtengan tanta energía y apoyo como los Olímpicos.

Dijo que el desfile es una excelente manera de celebrar juntos.

“Una de las cosas más geniales de los Juegos es que, en cierta forma, llevas a todos tus amigos y familiares contigo a la línea de salida”, dijo. “Esta es una celebración donde puedes ver a todas esas personas, personas que tal vez no pudieron estar allí, y tienes la oportunidad de celebrar realmente y saber cuánto apoyo hay”.

1 of 2 — YSA Olympica and Paralympic parade crowd 2.JPG A crowd gathers at the 2026 the Youth Sports Alliance (YSA) Olympic and Paralympic parade Jennifer Dobner / KPCW 2 of 2 — Team USA YSA Parade Olympics.JPG The 2026 Youth Sports Alliance Olympic and Paralympic parade celebrates Park City-based Olympians and Paralympians. Sydney Weaver / KPCW

La energía que busca Waddell estuvo plenamente presente en Main Street el viernes. La multitud mostró su apoyo haciendo sonar cencerros, vitoreando y agitando banderas conmemorativas del desfile.

Los atletas olímpicos y paralímpicos correspondieron a ese aprecio mezclándose con la próxima generación, tomándose fotos y firmando autógrafos.

Artículo traducido por Connor Hollison