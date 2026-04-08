High Valley Transit nombra nueva línea de autobús al iniciar la construcción y el horario de primavera

El nombre llega tras más de una década de planeación para el tránsito rápido en autobús (BRT), el cual operará en dos carriles exclusivos a lo largo de la Ruta Estatal 224. Una vez terminada, High Valley Transit estima que la línea atenderá hasta a 5,000 pasajeros al día.

El nombre fue elegido de entre más de 200 propuestas públicas recolectadas el otoño pasado. Las partes interesadas del proyecto las redujeron a cuatro finalistas antes de que el "Bobsled Express" ganara en una votación pública final.

La directora ejecutiva de HVT, Caroline Rodriguez, señaló que este será el segundo sistema BRT del país en una zona rural. El primero comenzó a operar en el valle de Roaring Forks, Colorado, en 2013 .

“Normalmente, cuando se ve un tránsito rápido en autobús es en un entorno urbano como Salt Lake, Provo u Ogden”, dijo Rodriguez. “Pero como todos los que viven o trabajan aquí saben, somos una comunidad rural con problemas urbanos, especialmente durante las horas pico”.

High Valley se decidió por el BRT después de considerar múltiples opciones para aumentar la eficiencia y el servicio a lo largo del corredor.

High Valley Transit El Bobsled Express conectará Kimball Junction con el casco antiguo de Park City (Old Town) a través de carriles de tránsito exclusivos a lo largo de la ruta estatal 224.

Rodriguez mencionó que las partes interesadas del proyecto sintieron que el servicio encajaba con el carácter de la comunidad.

“Una línea de tránsito rápido en autobús es mucho menos intrusiva en el paisaje que, por ejemplo, un teleférico o un tren. Así que las compensaciones son: sigue siendo una línea de autobús. Es un autobús con neumáticos de goma”, comentó. “Algunas personas insisten en que necesitamos algo que sea un poco más atractivo o que tal vez mueva a más gente, más rápido y a gran escala. Pero creo que lo que la comunidad verá, una vez que el ‘Bob’ esté en acción, es que un tránsito rápido en autobús es realmente la opción adecuada para esta comunidad”.

La presentación coincide con el inicio de la construcción esta semana. Los equipos de trabajo están repintando los carriles y ajustando el flujo de tráfico antes de la ampliación de la Ruta 224 y los trabajos de servicios públicos en los próximos meses.

High Valley Transit tiene como objetivo completar el proyecto de aproximadamente $110 millones para el verano de 2028.

Además, High Valley Transit cambió a su horario de autobús de primavera esta semana, con una reducción de viajes en la línea 106 entre el valle de Heber y Park City. También ha descontinuado su servicio en la ruta 109 hacia Park City Mountain.

High Valley Transit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison