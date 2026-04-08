Millennials incursionan en el mercado de bienes raíces de resorts de lujo

El precio de las viviendas alrededor de Park City, y en otros pueblos de montaña como Jackson y Aspen, continúa creciendo.

Sotheby’s International Realty, de una docena de áreas de resorts del oeste de los Estados Unidos, recopiló datos de mercado de 2025 en su informe anual Resort Report, publicado en marzo .

En conjunto, las sucursales forman parte del "Majestic Realty Collective" de Sotheby’s. Tiffany Fox es la vicepresidenta senior de marketing del colectivo.

Ella señaló que los clientes de lujo de Sotheby’s han mostrado una tendencia a ser más jóvenes, incluso mientras los precios han subido durante los últimos cuatro a cinco años.

“Los baby boomers, e incluso la Generación Silenciosa, están transfiriendo su riqueza a los millennials y también a la población de la Generación Z. Por lo tanto, estamos viendo que los compradores son mucho más jóvenes”, dijo Fox en el programa “Local News Hour” de KPCW en marzo . “Estamos viendo a personas en sus 40, e incluso a finales de sus 30, que llegan con una cantidad significativa de dinero y compran propiedades de ultra lujo”.

A pesar de que las edades tienden a ser menores, el área de Park City todavía registra un número desproporcionado de ventas en efectivo .

“Y debido a ese cambio de riqueza, se ve a personas que no son sensibles a las tasas de interés”, dijo Fox. “Parte de lo que sucede en el mundo, la economía, no los impacta. Realmente están tomando una decisión basada en el estilo de vida que quieren vivir, ahora mismo”.

Los inversores suelen acoger con satisfacción el crecimiento constante de los valores inmobiliarios, pero Fox añadió que es importante recordar que los trabajadores pueden quedar fuera del mercado por los precios o ser relegados.

Otros datos muestran que los ingresos locales superan los salarios promedio de la fuerza laboral por decenas de miles de dólares. El personal del condado de Summit cree que esto sugiere que muchos residentes tienen ingresos reforzados por “dividendos, intereses y rentas”.

“Por eso se vuelve tan importante para nosotros tener conversaciones como esta, y conversaciones más amplias en las que podamos hablar a fondo sobre: ¿cómo es la vivienda para la fuerza laboral? ¿Qué oportunidades tenemos en la comunidad? Y también tener conversaciones sobre el ‘no-en-mi-patio’ (not-in-my-backyard)”, comentó Fox.

Para el Resort Report de 2026, Sotheby’s dividió el sector inmobiliario de esquí de Utah en dos áreas principales: los Cottonwood Canyons y el área metropolitana de Park City.

Park City es la que mueve más dinero, reportando $4.9 mil millones en ventas el año pasado, casi cinco veces las ventas alrededor de Big y Little Cottonwood Canyon.

Dentro de Park City, Sotheby’s también analizó Deer Valley East Village por separado. El informe destacó $750 millones en ventas de pre-construcción allí durante 2025.

Eso significa que los compradores se están comprometiendo temprano, antes de que las casas o condominios estén terminados.

El Resort Report incluye áreas como Hideout dentro del área metropolitana de Park City.

La región en su conjunto está superando a North Lake Tahoe, California; Aspen, Colorado; y Jackson, Wyoming, en términos de volumen de ventas.

Jackson registró $1.2 mil millones en ventas en 2025. La costa norte de Tahoe y Aspen alcanzaron, cada una, más de $2 mil millones.

Las ventas anuales alrededor de resorts costosos pero más remotos, como Telluride, Colorado, y Sun Valley, Idaho, oscilan entre los $600 y $900 millones.

Artículo traducido por Connor Hollison