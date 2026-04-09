El administrador de Heber City busca 3 años más al mando

El administrador municipal de Heber City, Matt Brower, ha liderado la ciudad desde 2018 y, el martes 7 de abril, pedirá al concejo municipal que lo mantenga en el cargo hasta mayo de 2029.

“He estado en la ciudad ocho años”, dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 6 de abril. “Creo que he sido excepcional en mi trabajo y en hacer avanzar las prioridades políticas y presupuestarias del concejo. Creo que hemos establecido un estándar alto en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, por lo que los resultados hablan por sí mismos”.

En 2025, Brower percibió un salario base de $217,000, más beneficios, según datos de Transparent Utah.

La compensación de Brower, aunque elevada, es inferior a la que ganan otros administradores municipales y de condados en el área de Wasatch Back.

El administrador del condado de Wasatch, Dustin Grabau, y el administrador del condado de Summit, Shayne Scott, ganaron cada uno un salario de aproximadamente $228,000 en 2025.

El recién nombrado administrador municipal de Park City, Adam Lenhard, recibirá un pago de $250,000 . El paquete de compensación de Lenhard también incluye la opción de vivir en una casa propiedad de la ciudad por una tarifa de alquiler reducida.

“Él también cuenta con dos subadministradores”, dijo Brower. “Por lo tanto, creo que mi salario por lo que hago es muy competitivo, y probablemente lo hago con mucha más eficiencia, ya que cuento con un subadministrador de medio tiempo para asistirme en la gestión de la ciudad”.

Si se extiende su contrato, Brower dijo que dará prioridad a la vitalidad del centro de la ciudad y a la salud financiera a largo plazo de la misma.

El Concejo Municipal de Heber City comienza la parte pública de su reunión a las 5 p.m. del martes. Para obtener una agenda y el enlace para asistir en línea, visite el sitio web de la ciudad .

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison