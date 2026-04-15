El Concejo del Condado de Summit se encamina a la votación sobre el desarrollo del Parque Olímpico de Utah

El Condado de Summit incluyó una versión actualizada y con cambios marcados del acuerdo de desarrollo del Parque Olímpico de Utah a su agenda del concejo del 15 de abril .

El documento modifica el proceso de aprobación para un hotel de 120 unidades de un permiso de uso condicional a un permiso de bajo impacto. Esto significa que no se requiere otra audiencia pública.

El borrador del acuerdo dice que el condado también apoyará los esfuerzos del UOP para ser designado como una “sede de grandes eventos deportivos” antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034. La ley estatal permite que dichas sedes formen distritos de infraestructura pública, lo que significa que el UOP podría emitir bonos al igual que lo hacen los gobiernos.

El acuerdo también define cómo se le permite al UOP usar la puerta trasera en la parte superior de Bear Hollow Road en el vecindario de Sun Peak.

Sin embargo, tras casi dos horas de negociación el 1 de abril, el miembro del concejo Roger Armstrong dijo que aún no está claro el número de viviendas que permitirá el acuerdo de desarrollo.

“En un estudio de tráfico, Fehr & Peers utiliza 222 unidades como medida bajo el plan de 2025 que presentó [el UOP]. Y luego, cuando hice la pregunta, la respuesta fue algo más cercano a 100 unidades nuevas”, dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 2 de abril.

El edificio residencial que ya se encuentra en la propiedad incluye 72 unidades para atletas y entrenadores.

Según el estudio de tráfico del acuerdo de desarrollo, al UOP se le permitió construir un total de 141 viviendas en 2011, además de una escuela de deportes de invierno y espacio para oficinas.

El estudio de tráfico para la nueva propuesta contemplaba 222 viviendas, el hotel, una combinación diferente de espacios de oficina y ninguna escuela. Otro anexo al borrador del acuerdo dice que el UOP tendría derecho a construir 170 unidades asequibles para atletas, entrenadores y su fuerza laboral.

Armstrong dice que el concejo está cerca de responder a todas sus preguntas y espera que el UOP brinde más detalles sobre la cuestión de la vivienda asequible en la próxima reunión.

El administrador del condado, Shayne Scott, no quiso asegurar si el concejo votaría el 15 de abril.

“Simplemente nunca se sabe ¿Creo que sí? Creo que estamos preparados para ello”, dijo a KPCW el 14 de abril.

La votación se ha aplazado en repetidas ocasiones este año después de que los residentes de Sun Peak expresaran su preocupación sobre varias partes del acuerdo de desarrollo.

Los residentes de los alrededores de Snyderville Basin se preocupan por el tráfico, ya que el concejo también está considerando una propuesta para remodelar los outlets de Junction Commons con viviendas. Eso se suma al polémico proyecto Dakota Pacific aprobado el año pasado.

Scott mencionó que el concejo se ha estado reuniendo en Kimball Junction durante la mayor parte de este año con el fin de facilitar la asistencia de los residentes a las discusiones sobre el UOP.

La reunión del miércoles volverá a ser en Coalville, la sede del condado. Scott explicó que eso se debe a puntos relacionados con el Distrito de Bomberos de North Summit.

El Condado de Summit y la Fundación del Legado Olímpico de Utah son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos