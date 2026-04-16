Cadena de hoteles enfocada en la aventura se prepara para transformar el Yarrow DoubleTree de Park City

Después de años de negociaciones fallidas para su transformación, el Yarrow DoubleTree de Park City tiene un nuevo dueño y un plan para atender a huéspedes en busca de aventuras. La propiedad de Park Avenue reabrirá en 2027 como un Outbound Hotel. Será el sexto hotel de esta pequeña marca boutique.

La firma de gestión de activos Barings LLC compró la propiedad de 4.5 acres a mediados de diciembre. La firma ahora colabora con Waterton, una compañía de inversión inmobiliaria y gestión de propiedades, que encabezará la renovación del lugar. Outbound es conocida por ofrecer hoteles cercanos a la naturaleza , con propiedades cerca del Parque Nacional Yosemite, Mammoth Lakes en California y Sedona en Arizona.

Matthew Mering, vicepresidente ejecutivo de hospitalidad en Waterton y cofundador de Outbound, comentó a KPCW que la compañía había tenido en la mira la propiedad del Yarrow durante años.

“Queríamos ir a Park City porque es probablemente el resort de esquí más icónico del país. También tiene una excelente temporada de verano”, dijo Mering. “Cuando el Yarrow salió a la venta, fue una decisión evidente”.

Mering y su equipo también son amigos del dueño anterior, Singerman Real Estate, y sabían que el Concejo Municipal de Park City había trabajado con Singerman durante años para remodelar la propiedad.

Como primer paso para revitalizar el sector de Bonanza Park, Singerman había propuesto demoler el hotel de décadas de antigüedad para construir un moderno desarrollo de uso mixto.

Pero la Comisión de Planificación de Park City votó en contra del proyecto en marzo de 2025 porque su altura de 45 pies excede el límite de la normativa de construcción local de 35 pies de la ciudad.

“Ellos tenían un plan de desarrollo más grande para el sitio, y cuando aparentemente eso no iba a ninguna parte, decidieron vender”, dijo Mering. “Estábamos muy emocionados por la oportunidad, porque primero, es una ubicación increíble, y segundo, preferimos comprar activos existentes”.

Mering dijo que su equipo prefiere reimaginar una estructura actual en lugar de un desarrollo desde cero. Por lo tanto, el Yarrow está destinado a recibir una transformación completa.

El trabajo de rediseño de habitaciones, baños y espacios sociales ya ha comenzado. Según un anuncio de enero , el nuevo Outbound Park City se inspirará en las montañas Wasatch. El diseño “combinará la estética nórdica, la lúdica cultura de montaña y el enfoque cálido y contemporáneo de Outbound hacia los materiales y la artesanía”.

Mering dijo que el eje central de la transformación serán los dos patios en medio del edificio. Se combinarán y contarán con una nueva piscina, jacuzzi, cabañas, juegos al aire libre y fogatas.

“Pasamos mucho tiempo pensando, programando y diseñando espacios al aire libre realmente atractivos, porque la marca se trata realmente de estar al aire libre”, dijo Mering.

Mering dijo que el objetivo es abrir el espacio también a los residentes locales. El patio tendrá un espacio diseñado para música en vivo y pequeños eventos tanto para miembros de la comunidad como para los huéspedes del hotel.

Los planes también incluyen un concepto de restaurante tipo "diner" retro, un bar inspirado en un "speakeasy" y áreas flexibles para actividades de après-ski. Mering dijo que también hay una oportunidad de atraer a miembros de la comunidad allí; los clientes de los restaurantes de Outbound suelen ser entre un 50 y 60% locales.

Artículo traducido por María Camperos

