Heber City poco entusiasta ante la propuesta de anexión cerca de Charleston

El Concejo Municipal de Heber City considera que es demasiado pronto para considerar la ampliación de los límites de la ciudad para incluir terrenos a lo largo de la carretera U.S. 189 cerca de Charleston.

El propietario del terreno proyecta un desarrollo comercial en esos 95 acres de tierras agrícolas , pero los detalles son imprecisos hasta el momento.

El solicitante Josh Becker, hablando en nombre del propietario en una reunión el 7 de abril, dijo que está evaluando el interés de la ciudad porque Charleston utiliza un sistema de fosas sépticas y no está interesada en conectarse a la red de drenaje de Heber .

“Estábamos en conversaciones con Charleston porque iban a proporcionar el alcantarillado como parte de ese acuerdo, y luego decidieron retirarse del alcantarillado, por lo que no seguimos adelante”, dijo.

Becker señaló que acudió al concejo con una mentalidad abierta sobre qué tipo de desarrollo comercial sería apropiado para el terreno.

“Estamos dispuestos a ir en cualquier dirección en la que la ciudad quiera que vayamos”, dijo. “Somos muy buenos siguiendo las normativas”.

“Bueno, yo quiero un Costco”, comentó la alcaldesa Heidi Franco.

Franco dijo que el desarrollo comercial tendría mayor aceptación en la comunidad que una propuesta residencial, pero aceptó que es más difícil atraer inversión comercial.

Sin embargo, ella y el concejo acordaron que no están interesados en una propuesta de anexión sin añadir más detalles.

El concejal Aaron Cheatwood dijo que no tiene sentido realizar la anexión sin un plan específico, especialmente dado que Heber tendría que ampliar su red de drenaje por casi dos millas.

“No quiero considerar una anexión si no tengo idea de qué se va a construir allí”, dijo. “Y por eso, creo que es prematuro”.

Él y la concejal Yvonne Barney sugirieron volver a Charleston, que tiene un nuevo alcalde, y consultar si su visión sobre la anexión ha cambiado.

El concejal Mike Johnston coincidió en que es demasiado pronto y señaló que el terreno se encuentra actualmente en la zona agrícola residencial de baja densidad del condado.

“Mi opinión es que es demasiado pronto”, dijo. “Pero creo que una vez que lleguen los Juegos Olímpicos y la autopista esté finalmente construida y nuevos concejales estén sentados aquí, creo que en algún momento tendrá sentido”.

Los líderes de Heber han dicho que es poco probable que las fronteras de la ciudad se expandan mucho más . Agregar el terreno al sur del centro requeriría que la ciudad modifique su mapa de políticas de anexión.

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos