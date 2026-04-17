La US-189 en el condado de Wasatch cerrará el domingo por reparaciones de pavimento

El Departamento de Transporte de Utah hace un llamado a los conductores a planificar sus traslados debido a los cierres de carreteras del fin de semana en Provo Canyon.

A partir de la 1 a. m. del domingo 19 de abril, la autopista U.S. Highway 189 cerrará en ambas direcciones desde el desvío de Wallsburg hasta la ruta estatal 113 en Charleston. La vía será reabierta a las 3 p. m. del mismo día.

UDOT informó que el horario de cierre se retrasó para permitir que los estudiantes de Wasatch High School regresen a casa de manera segura del baile de graduación (prom) del sábado antes de que el cañón cierre.

Se advierte que la reapertura más tardía puede provocar demoras significativas en los viajes.

Se aconseja a los conductores que viajen entre el condado de Utah y el condado de Wasatch que tomen previsiones o utilicen la Interestatal 80 como ruta alternativa durante el cierre del 19 de abril.

Durante el cierre, las cuadrillas repararán el pavimento en los carriles de desvío temporales como parte del Proyecto de Mejora de la US-189 .

Se prevé que los trabajos concluyan en el otoño de 2027. El proyecto contempla la ampliación de la vía a dos carriles por sentido, mejoras en el acceso al embalse de Deer Creek y la instalación de cercado de protección para la fauna silvestre, con el objetivo de aumentar la seguridad en la zona.

Artículo traducido por María Camperos