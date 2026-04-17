Tasa de crecimiento y cambios demográficos en todo el condado de Wasatch

Los datos estatales indican que el condado de Wasatch se encamina hacia algunos cambios demográficos significativos.

“Desde aproximadamente el cambio de siglo, teníamos un promedio de entre el 4% y el 6%, que es una tasa de crecimiento extremadamente alta”, dijo el planificador del condado, Austin Corry. “Las proyecciones de Kem C. Gardner muestran que eso se desaceleran a alrededor del 2% durante los próximos 30 años. Con esa tasa de crecimiento del 2%, todavía estamos hablando de aproximadamente el doble del promedio estatal”.

Él participó en una reunión de coordinación local el miércoles 15 de abril, donde líderes de todo Heber Valley discutieron sus estrategias de planeación a futuro.

Corry dijo que la edad promedio también cambiará: de 35 años a casi 50 en las próximas tres décadas.

Ante los rápidos cambios en la comunidad, dijo que el condado está revisando sus políticas de uso de suelo como parte de una actualización del plan general .

“El último plan integral se realizó en 2001”, dijo. “Fue antes de los Juegos Olímpicos; fue antes de que se construyera Jordanelle Parkway; la autoridad MIDA llegara y antes del COVID-19”.

Dijo que las directrices tienen como objetivo evitar la expansión urbana, proteger los espacios abiertos y garantizar que el suelo urbanizado se utilice de manera adecuada. También destacó la importancia de la colaboración regional, como garantizar que la infraestructura de transporte sirva a los residentes de todos los niveles de ingresos y estilos de vida.

El director de desarrollo comunitario de Heber City, Tony Kohler, compartió una mirada más detallada a cuántas viviendas se planea construir.

“Gran parte de nuestro crecimiento se centrará en el área de North Village a lo largo de la autopista 40 norte”, dijo. “Vamos a ver muchos cambios en la próxima década”.

Se planean varios miles de viviendas para el desarrollo de Jordanelle Ridge, aunque Kohler dice que el número total será menor que las 5,700 unidades propuestas originalmente .

En Midway, el desarrollo es una historia muy diferente. El director de planificación, Michael Henke, dijo que el número de solicitudes de uso de suelo está disminuyendo debido a la escasa disponibilidad de tierras . El pueblo también ha priorizado la preservación de espacios abiertos.

“Hemos hablado de ampliar nuestra declaración de anexión incluso hacia North Fields, y parte de eso es para que podamos usar nuestros fondos de bonos para espacios abiertos para ayudar a preservar esas áreas, no necesariamente para que realmente se urbanicen”, dijo.

Con 1,200 millas cuadradas, el condado de Wasatch tiene más tierra que el estado de Rhode Island. Corry dijo que casi el 70% de esa tierra está controlada por el gobierno estatal o federal, y alrededor del 7% es parte de una ciudad o pueblo. El resto corresponde a zonas no incorporadas del condado.

Se espera que el borrador del nuevo plan de uso de suelo del condado de Wasatch esté listo para finales de esta primavera.

Artículo traducido por María Camperos