La delegación de la Legión Americana de Park City abre becas para estudiantes de último año de secundaria

La delegación 14 de la Legión Americana en Park City apoya y aboga por los veteranos de todas las ramas del servicio, asesora a la juventud local y proporciona hogares para héroes en Wasatch Back.

Las becas de la delegación para 2026 están disponibles para estudiantes de último año de secundaria que vivan en los códigos postales 84060 y 84098. Se otorgarán dos becas de $1,000 y una de $500 para cada área.

Los solicitantes elegibles deben ser hijos, hermanos, nietos o bisnietos de un miembro del servicio de los EE. UU. en servicio activo, en la reserva, jubilado o separado honorablemente. Los estudiantes que busquen un futuro servicio militar a través de una Academia de Servicio de los EE. UU., un programa ROTC o el alistamiento en cualquier rama, incluidas las reservas, también pueden presentar su solicitud.

Los solicitantes deben presentar un ensayo de 750 palabras que reflexione sobre su servicio a la comunidad de Park City y a los veteranos, el impacto del servicio militar de su familia y describa cómo la beca apoyará sus metas académicas.

Se anima a los estudiantes a incluir un perfil personal que destaque su participación en la escuela, los deportes, la iglesia y el servicio comunitario.

La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 24 de abril. Los beneficiarios de las becas se anunciarán el 15 de mayo.

Artículo traducido por María Camperos

