La escuela Deer Creek High del condado de Wasatch recibirá a los residentes locales este verano

La preparatoria Deer Creek High School ha estado en proceso de construcción a lo largo de la ruta estatal 113 desde mayo de 2023.

Ahora, el director Justin Kelly dice que ya falta poco para comenzar con el alfombrado y los azulejos, y que las áreas principales que requieren trabajo son el auditorio y los gimnasios. Para el 1 de junio, el acceso al edificio será seguro.

Kelly dijo que esa es también la fecha en la que la escuela recibirá a los estudiantes en las nuevas instalaciones deportivas al aire libre. Los Riverhawks de Deer Creek y los Wasps de Wasatch High competirán en la división 4A este otoño, y los directores están listos para una rivalidad saludable .

“Estoy emocionado por la rivalidad, pero quiero que también sea amistosa; que podamos competir en el campo, competir en todo lo demás, pero que cuando terminemos, nos demos la mano y un abrazo”, dijo Kelly.

Kristine Weller / KPCW Una vista del nuevo campo de fútbol americano de la escuela secundaria Deer Creek High School el 16 de abril de 2026.

Para aquellos que han caminado por los pasillos de Wasatch High School, Deer Creek les resultará familiar, solo que invertido. Las clases de inglés y matemáticas están en un pasillo a la izquierda de la entrada; el ala de arte y ciencias está a la derecha.

Otra diferencia, dijo Kelly, es que las paredes de Deer Creek no son curvas como las de Wasatch. El diseño se hizo en ángulos rectos para reducir costos y darle al área una sensación de estación de tren. Los techos altos, los soportes de metal expuestos y las ventanas contribuyen al efecto; un homenaje al ferrocarril Heber Valley Railroad que está a la vuelta de la esquina.

El edificio ofrecerá los mismos cursos y actividades extracurriculares que Wasatch. Pero Deer Creek tendrá un laboratorio de medicina veterinaria más grande.

“Podemos hacer nuestra inseminación artificial o podemos castrar un caballo”, dijo. “Tenemos algunos corrales que tendrán animales, para que los chicos puedan realmente investigar sobre el ciclo de vida”.

Deer Creek también tendrá un centro de cuidado infantil que estará disponible para los maestros del Distrito Escolar del Condado de Wasatch a una tarifa preferencial.

Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios a través de clases de desarrollo infantil temprano y ayudando en la guardería. Hay programas para bebés, niños de dos a tres años y niños de cuatro años en adelante.

“Uno de los objetivos es retener a los maestros y atraer maestros calificados”, dijo Kelly. “He estado ocupado entrevistando a mucha gente, y una de las cosas que la gente ha dicho es que esto ha sido un atractivo”.

El complejo deportivo de la nueva escuela tiene un gimnasio principal y uno auxiliar, un estudio de danza, una sala de pesas, una pista de atletismo, puestos de concesión y una sala de prensa.

Kristine Weller / KPCW El trabajo en el piso del gimnasio de la escuela secundaria Deer Creek High School continúa en curso.

Kelly dijo que los estudiantes ayudarán a nombrar el gimnasio principal.

“No lo vamos a llamar 'el Nido' (the Nest), porque Wasatch ya tomó ese nombre”, dijo. “Vamos a dejar que los chicos decidan cómo lo van a llamar”.

Desde el inicio del proyecto, Kelly y los líderes del distrito han estado pensando más allá del primer día de clases.

Las vitrinas en la entrada del edificio de atletismo están listas para futuros trofeos de campeonatos estatales y fotos de estudiantes que batan récords. Kelly dijo que comenzará a llenarlas este otoño; ha pedido uniformes extra para cada deporte para que los miembros del equipo inaugural puedan firmarlos y colgarlos en las vitrinas.

Kelly dijo que los estudiantes también ayudarán a escribir el himno deportivo (fight song) de Deer Creek.

“Queremos que los chicos la construyan para que podamos crear recuerdos para los primeros que llegaron”, dijo. “Va a ser un proceso un poco largo, pero creo que será divertido”.

También se ha pensado mucho en la incorporación de la mascota de Deer Creek , los Riverhawks (halcones de río). El área común en la entrada de la escuela tendrá una gran representación del ave en azulejos.

También se ha instalado un poste de anidación al norte del edificio principal.

Artículo traducido por María Camperos

