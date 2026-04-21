Park City busca propuestas de artistas para diseños de paradas de autobús

Los usuarios del transporte local habrán notado que ocho paradas de autobús recibieron una mejora artística el verano pasado.

La obra de Michael Murdock, que presenta a un pájaro carbonero (chickadee) con una gorra de béisbol, se encuentra en la parada de Ironhorse cerca de Walgreens, y el trabajo de Elizabeth Walsh viste cuatro paradas alrededor de toda la ciudad. Cada una tiene diseños de montaña similares, pero con esquemas de colores diferentes que corresponden a la línea de autobús respectiva.

Ahora, Park City busca una vez más artistas para embellecer 21 paradas más con sus obras.

La coordinadora de arte público, Stephanie Valdez, dijo que el tema del proyecto es “conexiones atemporales”. Por ello, la Junta Asesora de Arte Público busca diseños inspirados en el rico patrimonio cultural de Park City, sus paisajes naturales y el espíritu comunitario.

“Realmente quieren implementar el concepto de la señalética y la orientación (wayfinding)”, dijo. “Es uno de sus objetivos, y ayuda a los visitantes y al público a desplazarse y, cómo sabes, ayuda a nuestros pasajeros a entender hacia dónde van y un poco de historia”.

Los artistas pueden presentar propuestas para tres tamaños de parabuses: 13 pequeños, seis medianos y dos grandes. Las propuestas pueden presentar un diseño cohesivo para múltiples sitios o ser específicas para una ubicación.

Valdez dijo que las adiciones de arte comenzaron como parte de un proyecto de renovación en toda la ciudad en 2024. A través de un proceso por etapas, 72 paradas recibirán mejoras. Algunas cuentan con nuevos parabuses que cumplen con la norma de accesibilidad ADA e información de rutas y horarios en tiempo real con energía solar, mientras que otras recibieron plataformas de cemento y bancos.

Como el trabajo ya estaba planeado, la junta asesora de arte decidió colaborar con Park City Transit para proporcionar también mejoras visuales.

“Este es un lugar muy único, y creo que tener eso les da a los visitantes y a nuestra comunidad local ese sentido de pertenencia y comprensión de este pequeño pueblo de esquí”, dijo Valdez.

Los artistas con propuestas aceptadas recibirán incentivos de $5,000, $7,500 o $10,000 por sus instalaciones, dependiendo del tamaño del parabús. Las propuestas deben entregarse antes de las 5 p.m. del 1 de mayo.

La Municipalidad de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos