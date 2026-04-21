UDOT hace un llamado a conducir con precaución para proteger a los trabajadores durante la temporada de construcción

Esto incluye proyectos de construcción en el condado de Summit en la Ruta Estatal 224 y Kearns Boulevard , así como reparaciones en la autopista U.S. 189 en el condado de Wasatch.

Durante la Semana Nacional de Concientización sobre la Seguridad en Zonas de Trabajo, el UDOT recuerda a los conductores que todos desempeñan un papel en la seguridad de estas áreas.

En 2025, Utah registró más de 2,100 accidentes relacionados con zonas de trabajo, cuatro de los cuales fueron fatales.

Para reducir esas cifras, se pide a los conductores que disminuyan la velocidad, sigan los límites de velocidad indicados, estén atentos a los cambios en los patrones de tráfico y se muevan de carril para dar a las cuadrillas espacio para trabajar.

Artículo traducido por María Camperos

