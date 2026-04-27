Peace House mejorará los servicios de respuesta ante agresiones sexuales con una subvención de $500,000

La directora ejecutiva de Peace House, Kendra Wyckoff, dijo que la organización sin fines de lucro está entusiasmada de utilizar la subvención rural para apoyar a los sobrevivientes.

“Estamos muy, muy orgullosos de este esfuerzo, porque requirió mucha organización y trabajo con nuestros socios comunitarios”, comentó en el programa “Local News Hour” de KPCW el 24 de abril. “Es una subvención de tres años por $500,000. Es la primera vez que Peace House recibe una subvención directa de la Oficina sobre Violencia contra la Mujer del Departamento de Justicia”.

El presupuesto de Peace House para el año fiscal 2024 fue de aproximadamente 4 millones de dólares.

La subvención tiene como objetivo reducir algunos de los obstáculos que impiden a los sobrevivientes en áreas rurales acceder a ayuda, incluyendo las largas distancias de viaje, las barreras lingüísticas y las brechas en los servicios.

Peace House es el único proveedor integral de servicios para víctimas en Wasatch Back. Con la subvención, Wyckoff señaló que la organización está colaborando con muchas otras agencias.

Wasatch Forensic Nurses es un socio clave. Su directora ejecutiva, Dana Thomas, explicó que las enfermeras capacitadas de su organización ayudan a los sobrevivientes a recibir la atención médica que necesitan y a recolectar pruebas en caso de que decidan presentar cargos.

“Esa evidencia se entrega luego a las fuerzas del orden para que puedan investigar el delito, después el laboratorio de criminalística procesa esas pruebas y, con suerte, los perpetradores rinden cuentas”, dijo.

Mencionó que los exámenes especializados son especialmente importantes para las víctimas de estrangulamiento. Cuando las lesiones no son fácilmente visibles, las enfermeras forenses pueden solicitar más imágenes y abogar por cuidados adicionales.

“Nuestras enfermeras están capacitadas en eso, los defensores están capacitados en gran parte de eso, y las fuerzas del orden también están recibiendo capacitación en esas áreas”, afirmó.

Cada vez que los oficiales de policía responden a una llamada por violencia doméstica, están obligados a evaluar el riesgo de violencia mortal . Eso incluye preguntar a las víctimas si su pareja alguna vez ha intentado asfixiarlas. Los oficiales en Wasatch Back están capacitados para llamar a Peace House si una víctima corre un alto riesgo.

La subvención federal ayudará a los sobrevivientes a encontrar transporte, navegar el sistema judicial si así lo deciden, trabajar con un traductor bilingüe y más.

También permitirá que la organización brinde capacitación sobre la trata de personas. La directora de programas de Peace House, Liz Watson, afirmó que la organización se ha asociado con la Asociación Asiática de Utah .

“Estamos en un punto crucial, si piensas en nuestras rutas de transporte con las interestatales I-15, I-80, etc.”, comentó. “Por lo tanto, ocurren muchas cosas en pueblos pequeños como Park City que, lamentablemente, involucran la trata de personas”.

La línea de ayuda de 24 horas de Peace House está disponible en el 1-800-647-9161.

Artículo traducido por María Camperos

