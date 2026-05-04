El proyecto HOPA no logra asegurar créditos fiscales; rediseño en proceso

Mountainlands Community Housing Trust se ha centrado durante mucho tiempo en la construcción de nuevas unidades asequibles. Su director ejecutivo, Jason Glidden, señaló que esto se está volviendo cada vez más difícil a medida que aumentan los costos de construcción, y sugirió que los cambios en las políticas podrían ayudar a compensar algunos de esos gastos.

“La zonificación puede ser una forma muy sencilla para que los gobiernos locales, e incluso el estado, busquen reducir algunos de esos costos”, comentó Glidden en el programa “Local News Hour” de KPCW el 27 de abril . “Así que, ya saben, seguiré presionando en ese sentido y tratando de encontrar formas. No busco aumentar la densidad a 10 pisos ni nada por el estilo. Pero creo que hay oportunidades para que aumentemos la densidad y reduzcamos aspectos como el tamaño de los lotes, que nos han dificultado mucho alcanzar la densidad que realmente necesitamos ver”.

El proyecto HOPA involucra dos complejos de apartamentos ubicados cerca de Kearns Boulevard: Holiday Village y Parkside Apartments.

El plan original consistía en reconstruir las 122 unidades existentes y añadir casi 200 más, construidas en fases para evitar el desplazamiento de los residentes actuales. El estacionamiento iba a ser subterráneo, y los planes aprobados incluyeron una reducción del 20% en los espacios de estacionamiento para dar cabida a la nueva construcción.

Glidden explicó que Mountainlands no logró asegurar recientemente los créditos fiscales para personas de bajos ingresos necesarios para avanzar; esta es la cuarta vez que HOPA ha sido rechazado. Ahora, afirma que se está considerando un proyecto menos ambicioso.

“Realmente todo se redujo a los costos”, dijo. “Específicamente, los costos del estacionamiento subterráneo son extremadamente altos, sobre todo cuando intentas mantener los niveles de alquiler que nos hemos propuesto. En este momento, estamos en proceso de rediseño y hemos lanzado una solicitud de propuesta para que una empresa nos asista en ello. Decidiremos con quién trabajaremos; esto es solo para la fase de pre-construcción: el diseño del proyecto y entender cómo vamos a estructurar el financiamiento”.

La próxima solicitud de créditos fiscales es en junio, pero Glidden señaló que los planes rediseñados no estarán listos a tiempo, por lo que espera volver a postularse en enero. Dependiendo de la magnitud de los cambios, el proyecto podría requerir otra ronda de revisión por parte de la comisión de planificación, lo que podría añadir de seis a ocho meses al cronograma.

Mientras tanto, Mountainlands está explorando opciones de financiamiento alternativas más allá de los créditos fiscales.

La organización continúa ofreciendo su programa de Autoayuda (Self-Help), que ha construido más de 450 unidades hasta la fecha.

Mountainlands también se ha asociado con Hábitat para la Humanidad y Columbus Pacific para desarrollar viviendas asequibles adicionales en la propiedad Cline Dahle en Jeremy Ranch.

“No existe una zona actual que permita lo que intentamos hacer”, explicó. “Por eso, sé que el condado está trabajando ahora para intentar crear una zona de superposición (overlay zone) para viviendas asequibles, que no solo serviría para este proyecto, sino también para otros en el futuro. Crear lotes más pequeños es clave para nosotros; casas más pequeñas que luego podamos vender a una tarifa asequible”.

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.Artículo traducido por María Camperos