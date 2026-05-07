Cierre de Kearns Boulevard en Park City por repavimentación

A partir del jueves a las 6 a. m., Kearns Boulevard, entre Park Avenue y Bonanza Drive, se cerrará a todo el tráfico en dirección este, es decir, el tráfico que sale de la ciudad.

Esta situación cambiará el viernes por la mañana, cuando se desviará todo el tráfico entrante que se dirija hacia el oeste.

Los cierres permitirán que las cuadrillas repavimenten la carretera tras la finalización del proyecto de soterramiento de líneas de transmisión de Rocky Mountain Power y Park City .

Se solicita a los conductores seguir todas las señales de desvío y planificar sus traslados con antelación ante posibles retrasos.

Asimismo, el tráfico se verá alterado en la ruta estatal 224 en el condado de Summit esta semana , debido a que el personal de High Valley Transit trabajará en los nuevos carriles para el sistema de tránsito rápido de autobuses (BRT).

Artículo traducido por María Camperos

