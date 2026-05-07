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Cierre de Kearns Boulevard en Park City por repavimentación

KPCW | By Sydney Weaver
Published May 7, 2026 at 8:38 PM MDT
Signs point westbound drivers on Kearns Boulevard in the correct direction amid a powerline undergrounding project.
Sydney Weaver
/
KPCW
Señales orientan a los conductores que viajan hacia el oeste por Kearns Boulevard en la dirección correcta, en medio de un proyecto de soterramiento de líneas eléctricas.

Kearns Boulevard será de un solo sentido esta semana mientras las cuadrillas de construcción finalizan un proyecto de soterramiento de líneas de transmisión.

A partir del jueves a las 6 a. m., Kearns Boulevard, entre Park Avenue y Bonanza Drive, se cerrará a todo el tráfico en dirección este, es decir, el tráfico que sale de la ciudad.

Esta situación cambiará el viernes por la mañana, cuando se desviará todo el tráfico entrante que se dirija hacia el oeste.

Los cierres permitirán que las cuadrillas repavimenten la carretera tras la finalización del proyecto de soterramiento de líneas de transmisión de Rocky Mountain Power y Park City.

Se solicita a los conductores seguir todas las señales de desvío y planificar sus traslados con antelación ante posibles retrasos.

Asimismo, el tráfico se verá alterado en la ruta estatal 224 en el condado de Summit esta semana, debido a que el personal de High Valley Transit trabajará en los nuevos carriles para el sistema de tránsito rápido de autobuses (BRT).

Artículo traducido por María Camperos
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