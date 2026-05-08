El resort del condado de Summit, Blue Sky Ranch, listo para iniciar la construcción de condominios

La Comisión de Planificación del Este del Condado de Summit otorgó el 7 de mayo las aprobaciones finales que Blue Sky Ranch necesita antes de iniciar la construcción vertical de los nuevos condominios.

Bautizados como Crescent Villas, los comisionados los autorizaron originalmente en 2024 . Los condominios se dividirán en cuatro edificios, con un total de aproximadamente 3,000 pies cuadrados, en un terreno de 3 acres. Una casa club incluirá un restaurante, spa e instalaciones de yoga.

El 7 de mayo, los planificadores crearon los lotes para que Blue Sky pueda construir. El vicepresidente sénior de desarrollo del resort, Roy Williams, señaló que la aprobación también permitirá a Blue Sky actualizar la "obsoleta" infraestructura de alcantarillado de Wanship.

“Creemos que somos buenos socios y buenos vecinos en la comunidad”, afirmó en la reunión. “Empleamos a varios cientos de personas, y aunque no todas provengan de Wanship, Coalville o Kamas, estamos proporcionando una base de empleo necesaria”.

Blue Sky ha tenido que lidiar con relaciones turbulentas con sus vecinos a medida que se expande. Más de una docena de personas se manifestaron en contra de los planes de rezonificación en 2024, los cuales Blue Sky canceló en respuesta . Algunos más se quejaron del aumento del desarrollo y del impacto en la vida silvestre durante la audiencia al cierre del 7 de mayo.

El comisionado de planificación, Alex Peterson, observó que los condominios ya están permitidos bajo el acuerdo de desarrollo actual del resort. Instó a Blue Sky a seguir siendo receptivo con la comunidad.

“Entiendo que se amparan en sus derechos de propiedad ya aprobados previamente y que están dentro de los límites legales”, le dijo Peterson a Williams. “Pero creo que lo de esta noche, una vez más, resalta que los buenos vecinos hacen que las cosas mejoren un poco”.

Scott Ward, residente de Wanship, fue uno de los que se opuso a los condominios de Blue Sky. Sin embargo, reconoció algunos de los beneficios que el resort ha ofrecido a los locales a lo largo de los años: gasolina más barata en el Outpost y alimentos de Gracie’s Farm, que también funciona como un refugio para caballos.

“Podríamos tener un vecino peor”, comentó Ward. “Siento que los condominios a mitad de camino de Lewis Peak... no serían mi preferencia. El este del condado de Summit no es una zona de resorts. Si quieres construir condominios en la cima de Deer Valley, adelante”.

Las Crescent Villas se presentaron inicialmente como habitaciones de hotel, pero ahora se venderán como condominios. Aunque sus propietarios no podrán vivir allí a tiempo completo, obtendrán ingresos a través del programa de alquiler hotelero de Blue Sky.

Artículo traducido por María Camperos