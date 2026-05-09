El este del condado de Summit carece de normas y regulaciones para centros de datos

Al final de una discusión sobre planeación a largo plazo con el Concejo del Condado de Summit el 6 de mayo, el comisionado de planeación del este del condado de Summit, David Darcey, señaló que hay un tema importante que los documentos de planeación del condado no abordan: los centros de datos.

“Y esto es un poco injusto para todos, porque ha sido algo muy reciente”, dijo, refiriéndose a la polémica aprobación de un centro de datos en el condado de Box Elder. “Tenemos exactamente el mismo escenario que el de Box Elder. Tenemos un gasoducto de gas natural que está... solo a la mitad de su capacidad”.

Almacenes llenos de servidores y equipos de computación están apareciendo por todo el Estados Unidos rural: es la infraestructura física detrás del crecimiento de los productos de inteligencia artificial.

Los centros de datos también demandan energía y agua. Esa es, en parte, la razón por la cual el centro de datos que los comisionados de Box Elder aprobaron recientemente en la orilla del menguante Gran Lago Salado indignó a los residentes de Utah.

KUER informa que la comisión de tres miembros sintió que tenía las manos atadas y que “fueron los últimos en enterarse” del proyecto. Los líderes estatales que lo respaldan dicen que se alimentará de una línea de gas natural cercana.

Múltiples gasoductos entran al condado de Summit desde Wyoming a lo largo de Chalk Creek Road. El más grande, que continúa hacia Wasatch Front y al sur por la I-15, es operado por Kern River Gas.

“Tiene [mil millones de pies cúbicos] al día de capacidad no utilizada. Eso — eso podría generar mucha electricidad”, dijo Darcey. “Así que es algo que, mientras pensamos en lo que queremos incluir en el plan general, ¿qué opinamos sobre los centros de datos?”.

U.S. Geological Survey Gasoductos de gas natural (rosa) y oleoductos (verde) entran al condado de Summit desde la frontera con Wyoming antes de dirigirse hacia el oeste.

Un nuevo plan general para el sector este

El Departamento de Planeación del Condado de Summit y los voluntarios que integran la Comisión de Planeación del Este del Condado de Summit están reescribiendo por completo el plan general de la zona.

Ese es el documento que guía el uso futuro del suelo y las leyes locales que limitan o promueven el desarrollo.

Según el director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, el sector este requiere una actualización más exhaustiva que la de Snyderville Basin, que de manera similar está actualizando su propio plan general.

“Lo que hicimos [en el sector este] en 2017 fue esencialmente solo un cambio en el mapa de zonificación con algunas enmiendas al código adjuntas”, dijo el 6 de mayo. “Estos muchachos están escribiendo esencialmente un plan general desde cero. No existen mapas de uso futuro del suelo en el plan general actual”.

La concejal Tonja Hanson señaló que el documento de planeación, aunque no es vinculante, tiene un gran impacto en la práctica.

Eso motivó el comentario de Darcey sobre la falta de regulaciones para los centros de datos. No está claro qué zona, de haber alguna, permitiría o prohibiría un proyecto de ese tipo.

“Los desarrolladores miran ese plan y dicen: ‘Oh, pero esto es lo que dice el plan general’, o ‘Esto es lo que no dice el plan general, así que eso significa que tenemos libertad de acción allí’”, comentó Hanson.

Los nuevos planes generales para Snyderville Basin y el sector este han estado en proceso durante años.

El personal del condado está trabajando con los comisionados de planeación en cada capítulo, uno a la vez. Estos cubren temas como el agua, el transporte y otros asuntos relacionados con el uso del suelo.

Los residentes podrán dar su opinión sobre los borradores completos antes de que la comisión de planeación los envíe al concejo del condado para su aprobación definitiva.

Hay más información disponible sobre cómo participar en el sitio web del departamento de planeación del condado .

Artículo traducido por María Camperos

