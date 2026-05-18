Los bomberos de Park City ofrecen trituración de ramas y evaluaciones de viviendas para mitigar los riesgos de incendios forestales

Líderes estatales afirman que esta temporada de incendios forestales podría ser peligrosa para Utah, debido a los pronósticos de condiciones anormalmente secas y cálidas.

En Park City, las restricciones de fuego ya están en vigor .

El mariscal del Distrito de Bomberos de Park City, Mike Owens, señaló que las medidas que parecen pequeñas por parte de los residentes pueden contribuir en gran medida a mitigar el riesgo de incendios.

"Si cada uno de nosotros cuida su propio espacio, el efecto acumulativo de eso es bastante grande", comentó el 18 de mayo en el programa "Local News Hour" de KPCW. "El programa de trituración de ramas es excelente porque permite a los propietarios hacer esa pequeña e incómoda cantidad de trabajo que marca una gran diferencia cuando se combina todo".

El distrito de bomberos visita las viviendas dentro de sus límites jurisdiccionales para reducir el combustible de los incendios mediante la trituración y el retiro de pilas de madera. Esto incluye algunos vecindarios del condado de Summit fuera de los límites de Park City, como Jeremy Ranch, Promontory, Trailside, entre otros.

El programa de trituración es gratuito y los residentes pueden registrarse para obtener el servicio en el sitio web del distrito. Owens detalló que estará disponible hasta finales de septiembre.

Los bomberos también visitan los hogares para realizar evaluaciones y ayudar a los propietarios a tomar medidas para una mejor protección contra incendios.

"Lo que te llevas es algo específico para tu casa que te ayuda a prepararte para un incendio forestal, de modo que si ocurre algo aquí en la ciudad, haya una mayor probabilidad de que tu hogar sobreviva", explicó Owens.

Añadió que mantenerse al día con el mantenimiento es una de las cosas más importantes que pueden hacer los propietarios. Esto incluye limpiar el material seco debajo de las terrazas, podar los arbustos y árboles secos o moribundos, y mantener el techo despejado.

El subjefe de bomberos, Ashley Lewis, aseguró que el Distrito de Bomberos de Park City está listo para responder a lo que podría ser una temporada de incendios activa.

"La extinción de incendios forestales es una de nuestras prioridades más altas", afirmó. "Estamos listos, estamos preparados, estamos reforzando el personal en las estaciones con más gente este año y estamos listos para lo que traiga este verano".

Para solicitar una evaluación de la vivienda , visite el sitio web del distrito de bomberos.

Artículo traducido por María Camperos

