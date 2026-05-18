Park City destaca proyectos en McPolin Barn y la mina Silver King durante la celebración del mes de la preservación

En la primera celebración del Mes de la Preservación Histórica de Park City, llevada a cabo el 8 de mayo, una música animada sonaba en McPolin Barn mientras los visitantes disfrutaban de bocadillos inspirados en la temática minera y aprendían sobre los esfuerzos para conservar la historia de la comunidad.

Barbara Martz, miembro de la junta del Museo de Park City, señaló que eventos como el del viernes fomentan la conexión.

"Me gusta estar en lugares donde puedo sentir la historia. Que hubo gente aquí antes, que caminó por este suelo, que trabajó aquí, que vivió y murió aquí", expresó. "Para mí es importante tener esa conexión dondequiera que vaya".

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Martz mencionó que la preservación atrae a la gente de regreso a una zona. Por ejemplo, el histórico cementerio Glenwood estuvo en estado de abandono durante décadas hasta que los voluntarios comenzaron a trabajar en los años 80 para revivirlo. Martz participó en algunos de esos esfuerzos, que incluyeron el financiamiento para la restauración de lápidas y la recopilación de las historias de quienes están sepultados allí.

Ahora, las familias regresan al cementerio para decorar las tumbas o encontrar a familiares que partieron hace mucho tiempo.

Martz también comentó que fue fantástico ver el establo McPolin abierto después de haber estado tapiado durante años.

"Espiábamos por las ventanas donde podíamos, pero estaban bastante empañadas, sucias y también cubiertas con maderas", relató. "Es una gran emoción ver que se ha preservado. Ahora puedes entrar y retroceder en el tiempo para ver cómo era cuando funcionaba una especie de granja lechera aquí en los años 20".

El proyecto de restauración del edificio de la mina Silver King Coalition —cerca del telesilla Bonanza de Park City Mountain— también recibió mucha atención en el evento.

Tras un esfuerzo de varios años para salvar la estructura histórica del colapso, el proyecto recibió el premio de rehabilitación y restauración de Preservation Utah . La Junta de Preservación Histórica de Park City también honró el proyecto con el premio Cindy Matsumoto, el cual reconoce la labor de conservación excepcional dentro del Distrito Histórico de la ciudad.

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Friends of Ski Mountain Mining History, un comité de voluntarios del Museo de Park City, lideró los esfuerzos para salvar Silver King. El gerente del proyecto, Brian Buck, detalló que se necesitaron cinco años y 1.6 millones de dólares para rescatar el edificio.

"Múltiples generaciones de familias de Park City trabajaron en estas minas, por lo que cuando hago este trabajo para estabilizarlas, pienso en esas familias", afirmó.

Actualmente, se trabaja en la restauración de la mina Thaynes , que también cuenta con un pasado ligado a la industria del esquí. Buck explicó que el Treasure Mountain Resort —ahora Park City Mountain— transportaba inicialmente a los esquiadores hasta la cima de la montaña utilizando los túneles mineros.

Buck adelantó que los residentes y visitantes podrán experimentar las minas tal como eran antes a través de r ecorridos guiados que comenzarán el Día del Minero (Miners Day) de este año .

Como parte del Mes de la Preservación Histórica, Buck ofrecerá una conferencia gratuita sobre los 10 años de proyectos de preservación histórica en la Biblioteca de Park City el 13 de mayo a las 5 p.m.

Artículo traducido por María Camperos

