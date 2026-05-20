© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Mujeres de Park City son reconocidas en la lista de negocios de Utah

KPCW | By Sydney Weaver
Published May 20, 2026 at 7:06 PM MDT
Four Park City women were honored on Utah Business' 2026 Women to Watch list. From left to right: Devin Gillette, Caroline Gleich, Kelly Starman, Mary Kariotis.
Beka Price Photography
/
Utah Business
Cuatro mujeres de Park City fueron distinguidas en la lista "Women to Watch" (Mujeres a seguir) de 2026 de la revista Utah Business. De izquierda a derecha: Devin Gillette, Caroline Gleich, Kelly Starman y Mary Kariotis.

Cuatro mujeres de Park City han sido distinguidas por sus logros en el mundo empresarial de Utah.

Utah Business homenajeó a 45 mujeres en su lista "Women to Watch" (Mujeres a seguir), destacando a aquellas que están allanando el camino para la próxima generación de líderes femeninas.

La lista incluye a Devin Gillette, vicepresidenta de desarrollo de negocios en Vitruvius Built, y a Caroline Gleich, esquiadora de montaña profesional, activista y conferenciante. Ambas mujeres residen en Park City.

Otra residente de Park City, Kelly Starman, directora de marketing de MasterControl, también fue reconocida por su labor en el mundo de la inteligencia artificial.

Mary Kariotis, presidenta y directora ejecutiva de Merrimak Capital Company —empresa con sede en Park City—, también fue distinguida en la lista de 2026.

De entre las 45 mujeres, un comité de selección nombró a 10 como las más influyentes del estado, entre las cuales se encuentra Kariotis.

Artículo traducido por María Camperos
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Content Producer
See stories by Sydney Weaver