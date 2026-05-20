Mujeres de Park City son reconocidas en la lista de negocios de Utah

Utah Business homenajeó a 45 mujeres en su lista "Women to Watch" (Mujeres a seguir), destacando a aquellas que están allanando el camino para la próxima generación de líderes femeninas.

La lista incluye a Devin Gillette, vicepresidenta de desarrollo de negocios en Vitruvius Built, y a Caroline Gleich, esquiadora de montaña profesional, activista y conferenciante. Ambas mujeres residen en Park City.

Otra residente de Park City, Kelly Starman, directora de marketing de MasterControl, también fue reconocida por su labor en el mundo de la inteligencia artificial.

Mary Kariotis, presidenta y directora ejecutiva de Merrimak Capital Company —empresa con sede en Park City—, también fue distinguida en la lista de 2026.

De entre las 45 mujeres, un comité de selección nombró a 10 como las más influyentes del estado, entre las cuales se encuentra Kariotis.

Artículo traducido por María Camperos

