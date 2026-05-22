El Día de los Caídos (Memorial Day) afectará los horarios y servicios en la región de Wasatch Back este lunes

El último lunes de mayo, los Estados Unidos rinden homenaje a los estadounidenses que fallecieron mientras prestaban servicio en las fuerzas armadas.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha ordenado que las banderas del estado y de los EE. UU. se icen a media asta este lunes.

A nivel estatal, las tiendas de licores y las oficinas de correos también permanecerán cerradas por el día festivo.

Asimismo, las bibliotecas de Park City, del condado de Summit y del condado de Wasatch estarán cerradas este lunes.

El centro recreativo Park City MARC mantendrá su horario habitual, mientras que el Basin Recreation Fieldhouse cerrará temprano a las 5:30 p.m.

La recolección de basura del lunes en el condado de Wasatch se retrasará hasta el martes. Por su parte, el servicio de recojo de desechos en el condado de Summit no se verá afectado.

Artículo traducido por María Camperos

