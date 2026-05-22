El Concejo Municipal de Park City podría aprobar aumentos salariales para el alcalde y los concejales

Los salarios del Concejo Municipal y del alcalde de Park City podrían más que duplicarse para el año fiscal 2027.

El personal de la ciudad está proponiendo los incrementos con el fin de alinear los paquetes de compensación con los de otros funcionarios electos del condado de Summit. El sueldo del alcalde aumentaría de más de 55,000 dólares a casi 117,000 dólares. Por su parte, los salarios de los concejales pasarían de cerca de 29,000 dólares a más de 58,000 dólares.

El administrador de la ciudad, Adam Lenhard, señaló que, aparte de los ajustes periódicos por costo de vida, los funcionarios electos no han recibido aumentos en sus paquetes de compensación desde el año fiscal 2015. Sin embargo, las responsabilidades de los cargos de concejal y alcalde se han vuelto más exigentes.

"Cualquier funcionario electo, actual o anterior, podría dar fe de las exigencias del puesto", afirmó Lenhard el 20 de mayo en el programa "Local News Hour" de KPCW . "Yo diría que esas exigencias han aumentado con el tiempo. El alcalde, en particular, es el director ejecutivo de la ciudad".

Los paquetes de compensación para los funcionarios electos de Park City, que incluyen los aumentos en las primas de los seguros médicos, suman un total de casi 596,000 dólares .

El concejo también evaluará un incremento en los salarios del personal de la ciudad. Estos aumentos se sitúan entre el 0% y el 2% para los ajustes por costo de vida, y alcanzan hasta un 4% para los ajustes basados en el mérito.

Antes de que el concejo municipal considere la aprobación de cualquier aumento, los residentes locales podrán expresar su opinión durante dos audiencias públicas.

"Lo bueno de este asunto es que estas decisiones no se toman en el vacío, sino que están sujetas a un proceso público que garantiza que estas conversaciones se lleven a cabo de cara a la comunidad", destacó Lenhard.

Estas decisiones ayudarán al personal de la ciudad a definir el presupuesto final para el año fiscal 2027, el cual está programado para ser adoptado por el concejo el 11 de junio.

La proyección del fondo de ingresos generales de la ciudad, que refleja el costo de operar los servicios municipales esenciales, se sitúa en 57.7 millones de dólares, en comparación con los aproximadamente 56.3 millones de dólares del año fiscal 2026.

En la agenda del concejo para este jueves también se incluye una posible votación sobre una ordenanza destinada a incrementar el reciclaje comercial. Asimismo, el concejo podría aprobar un contrato para la instalación de señalización de estacionamiento a lo largo del corredor de Marsac y un nuevo paradero de autobuses en la ruta de la línea púrpura (Purple bus route).

Artículo traducido por María Camperos