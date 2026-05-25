El condado de Grand avanza con la propuesta del servicio de transporte para Arches con un compromiso de $500,000

El voto no finaliza las operaciones del servicio de transporte ni selecciona a un operador. Los partidarios señalaron que el compromiso de financiamiento permite al condado de Grand y al Servicio de Parques Nacionales continuar con el desarrollo de un acuerdo cooperativo y buscar las aprobaciones federales antes de que pueda comenzar cualquier proyecto piloto.

La contribución del condado se combinaría con $1 millón aprobado por unanimidad el 15 de mayo por la Comisión de Transporte de Utah y una propuesta de contribución de $1.5 millones por parte del Servicio de Parques Nacionales para un sistema piloto que conecte el centro de Moab con destinos dentro del parque.

Los comisionados Trish Hedin, Jacques Hadler y Mary McGann votaron en contra de la asignación de fondos, citando preocupaciones sobre el proceso público y las finanzas del condado.

La propuesta ha avanzado rápidamente desde abril, cuando los comisionados del condado de Grand formaron un grupo de trabajo para el servicio de transporte que desde entonces se ha reunido con funcionarios del Servicio de Parques Nacionales, la alcaldesa de Moab, Joette Langianese, y otros socios estatales y federales.

Las renovadas discusiones sobre el servicio de transporte surgieron tras la decisión del Servicio de Parques Nacionales de poner fin a las reservaciones de entrada programada en Arches para 2026, después de cuatro años de programas piloto estacionales. Quienes apoyan la iniciativa han planteado los enfoques basados en el transporte como una alternativa a las reservaciones de entrada programada.

Para leer el informe completo de Andrew Christiansen, visite moabtimes.com .

Este artículo se publica a través de Utah News Collaborative, una alianza de organizaciones de noticias en Utah que tiene como objetivo informar a los lectores de todo el estado.

Artículo traducido por María Camperos