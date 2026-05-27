La razón por la cual el condado de Summit está procesando un caso de asesinato ocurrido en el condado de Salt Lake

Una mujer de Midvale y su pareja sentimental están acusados de asesinar al esposo de ella y luego conducir desde el condado de Salt Lake para deshacerse de su cuerpo en Browns Canyon esta primavera.

La Fiscalía del Condado de Summit les presentó formalmente cargos por asesinato en abril .

Sin embargo, tras el mediático juicio de Kouri Richins, que requirió millones en recursos del condado , un veterano miembro del concejo del condado cuestionó si los contribuyentes locales deberían asumir este gasto.

Roger Armstrong planteó el asunto en la reunión del concejo del 6 de mayo, señalando que, al ser un "condado de primera clase", el condado de Salt Lake está más poblado y su presupuesto es mayor. Por el contrario, con 43,000 habitantes, el condado de Summit es un condado de tercera clase .

"¿Por qué un condado de tercera clase está financiando el juicio de un homicidio ocurrido en un condado de primera clase con nuestro presupuesto de condado de tercera clase?", cuestionó Armstrong.

La fiscal del condado de Summit, Margaret Olson, explicó que la razón por la que su oficina asumió el caso es porque la Oficina del Alguacil del Condado de Summit lo investigó.

"Cuando un caso involucra múltiples delitos que ocurren en varios condados, la oficina del fiscal que mantiene una relación de trabajo habitual con la corporación policial que investigó el hecho es la que, por lo general, lleva el proceso”, declaró Olson a KPCW. “La legislación de Utah prevé esta práctica en beneficio del debido proceso”.

Asimismo, calificó la relación entre su oficina y la del alguacil del condado como "sólida e insustituible". Si los casos van a juicio, es probable que los fiscales llamen como testigos a los agentes del alguacil del condado de Summit.

Las dos personas acusadas en el caso de Browns Canyon no pueden pagar sus propios abogados, por lo que el condado de Summit está costeando a sus defensores públicos.

Durante la discusión del concejo del condado el 6 de mayo, la subgerente del condado, Janna Young, le dijo a Armstrong que los casos de asesinato requieren dos abogados por acusado, por lo que el condado tuvo que contratar ayuda adicional.

"Pero hemos sido muy diligentes al establecer topes... sobre lo que pueden gastar en expertos y en su tiempo dentro de ese contrato, así que existen limitaciones", precisó Young.

El tema de la defensa pública surgió en la reunión del concejo debido a que Richins, una madre de tres hijos del área de Kamas, acababa de ser declarada culpable de asesinar a su esposo en 2022.

El 13 de mayo, un juez del Tribunal del Tercer Distrito la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El condado gastó más de 1 millón de dólares en los abogados defensores de Richins, y ya solicitó un programa del gobierno estatal para cubrir los costos futuros de la apelación que se espera que presente.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos