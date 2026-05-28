La Ópera de Park City presentará su temporada más ambiciosa este mes de julio

La tercera temporada de verano de la Ópera de Park City comenzará en julio y es la más ambiciosa de la organización sin fines de lucro hasta la fecha.

Lisl Wangermann, Lena Goldstein y Benjamin Beckman fundaron la Ópera de Park City hace dos años con una serie de conciertos de verano al aire libre. Wangermann comentó que el trío quería montar una producción principal en ese entonces, pero no contaban con la capacidad necesaria.

Tan solo un año después, en agosto de 2025, la organización presentó "El barbero de Sevilla" , cuyas entradas se agotaron por completo.

"Cuando empezamos en 2024, teníamos estas metas y estos sueños", compartió Wangermann este 22 de mayo en el programa "Local News Hour" de KPCW . "No creo que nos hayamos dado cuenta de lo rápido que seríamos capaces de alcanzarlos, así que estamos muy entusiasmados por todo lo que depara esta tercera temporada de verano".

Como novedad para esta temporada, la organización sin fines de lucro montará dos producciones principales y ofrecerá una serie de conciertos gratuitos al aire libre.

Bajo el nombre de "Ópera alrededor del mundo" (Opera Around the World), la serie de conciertos al aire libre de siete semanas está diseñada para exhibir la ópera de diferentes regiones del planeta. El ciclo comenzará el 13 de julio con ópera estadounidense y continuará todos los lunes. Las presentaciones se llevarán a cabo en el parque City Park de Park City.

Wangermann señaló que es una oportunidad ideal para adentrarse en el mundo de la ópera.

"Pueden simplemente presentarse y quedarse por 30 minutos, venir la hora completa, o solo pasar a saludar a sus vecinos", explicó. "Creemos que es una manera excelente y muy casual de interactuar y experimentar la música clásica".

"The Tender Land" de Aaron Copland será la primera producción principal de este verano, programada para el 18 y 19 de julio.

Wangermann detalló que se trata de una ópera que a menudo se pasa por alto, ambientada en un pueblo agrícola del Medio Oeste de Estados Unidos durante la Gran Depresión. La historia sigue a Laurie, quien está a punto de graduarse de la escuela secundaria y no está segura de cuál es su lugar en el mundo.

La producción coincide a propósito con el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos este año.

"La ópera estadounidense no se produce con frecuencia, o la gente tiene la impresión de que no hay mucha ópera estadounidense de calidad, y realmente esperamos que esta producción demuestre que existen piezas verdaderamente increíbles en el repertorio", afirmó Wangermann.

La segunda producción principal, "Roméo et Juliette", se presentará el 21 y 23 de agosto.

Wangermann indicó que el espectáculo contará con 12 cantantes principales, un coro, una orquesta y bailarines de Ballet West. Esta es la primera vez que la Ópera de Park City colabora con dicha compañía de ballet.

"La ópera y el ballet tienen una historia sumamente entrelazada, y hay muchas óperas que son simplemente imposibles de realizar sin el elemento añadido de la danza", apuntó Wangermann. "Cuando decidimos hacer Romeo y Julieta este verano, buscábamos personas que colaboraran con nosotros en este ámbito, y estamos muy emocionados de que Ballet West estuviera interesado".

Wangermann añadió que la organización sin fines de lucro también ofrecerá tres presentaciones de "Ópera en el patio" (Opera on the Patio) en la terraza de la Biblioteca de Park City.

Artículo traducido por María Camperos