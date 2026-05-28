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Rocky Mountain Power se prepara para una peligrosa temporada de incendios forestales

KPCW | By Sydney Weaver
Published May 28, 2026 at 6:50 PM MDT
A Rocky Mountain Power substation in downtown Salt Lake City is pictured on Saturday, Nov. 15, 2025.
Spenser Heaps
/
Utah News Dispatch
Una subestación de Rocky Mountain Power en el centro de Salt Lake City se observa en una fotografía tomada el sábado 15 de noviembre de 2025.

Un proveedor de energía de la región de Wasatch Back se está preparando para la temporada de incendios forestales y tomando medidas para proteger a las comunidades de Utah este verano.

Como parte de los esfuerzos continuos de mitigación de incendios forestales, Rocky Mountain Power ha instalado configuraciones de seguridad y equipos de protección que cortan el suministro eléctrico de forma automática cuando las líneas entran en contacto con escombros, animales silvestres o vientos fuertes.

En periodos de alto riesgo, la compañía también puede desenergizar temporalmente las líneas eléctricas para reducir la probabilidad de una ignición o limitar la propagación de incendios activos. Esto ocurrió en 2025 en sectores del condado de Summit cuando el peligro de incendios era elevado.

La empresa de servicios públicos y las autoridades de Utah se están preparando para una temporada activa de incendios forestales tras un invierno con temperaturas récord y el manto de nieve más bajo desde 1930.

Los clientes de Rocky Mountain Power pueden prepararse para posibles apagones registrándose para recibir notificaciones de cortes de energía, revisando opciones de energía de respaldo y armando un kit de emergencia.

Artículo traducido por María Camperos
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