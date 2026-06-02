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Las obras para la preservación de la ruta 224 en Park City comenzarán este verano

KPCW | By Sydney Weaver
Published June 2, 2026 at 6:42 AM MDT
The road work on I-80's bridges will be mostly at night, but Marsac Avenue resurfacing will be during the day, Monday through Friday, starting around July 10.
Greg Blomberg
/
Adobe Stock
Las obras viales en los puentes de la I-80 se realizarán principalmente por la noche, pero la pavimentación de Marsac Avenue se llevará a cabo durante el día, de lunes a viernes, comenzando alrededor del 10 de julio.

El Departamento de Transporte de Utah tendrá una intensa actividad en la región de Wasatch Back este verano, con proyectos programados en Park City, Snyderville Basin y en todo el condado de Wasatch.

Uno de esos proyectos prolongará la vida útil de una de las carreteras más transitadas de Park City.

El portavoz del UDOT, Nic Naylor, señaló que el proyecto en la ruta estatal 224 mejorará las vialidades desde la rotonda de Marsac hasta la ruta estatal 248.

"Con suerte, esto extenderá la vida útil de la ruta 224 y adaptará los cruces de las aceras a las normas de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), lo cual es un gran avance para la accesibilidad y una mayor seguridad peatonal", explicó el 29 de mayo en el programa Local News Hour de KPCW. "Actualmente estamos trabajando con la comunidad para limitar las afectaciones, porque en los meses de verano la gente sale mucho, especialmente en esa zona".

Naylor recuerda a los automovilistas disminuir la velocidad en las zonas de construcción y planificar sus traslados con anticipación ante posibles retrasos.

Otros proyectos del UDOT en la región de Wasatch Back incluyen la pavimentación nocturna en la Interestatal 80 y un proyecto de ampliación en la ruta US-189.

Artículo traducido por María Camperos
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