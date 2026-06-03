La corte de apelaciones falla a favor de Heber City en la demanda por el referéndum de North Village

Un pequeño grupo de residentes de Heber City presentó una solicitud de referéndum en enero de 2025, con el objetivo de revertir la decisión del concejo municipal de anexar 95 acres en la zona de North Village.

La ciudad rechazó la solicitud debido a que la anexión había sido aprobada en diciembre de 2024, y los ciudadanos disponen de un plazo de cinco días para solicitar un referéndum.

Sin embargo, los residentes argumentaron que el conteo de los cinco días debió haber comenzado más tarde, ya que la anexión estaba sujeta a la aprobación de dos acuerdos marco de desarrollo por parte del concejo en enero de 2025.

En un fallo emitido el viernes 29 de mayo, la Corte de Apelaciones de Utah desestimó ese argumento. Los jueces señalaron que "no dejaban de solidarizarse" con la situación, pero concluyeron que los residentes dejaron pasar el plazo legal.

"El referéndum electoral impugna la ordenanza municipal y no los acuerdos de desarrollo; por lo tanto, la solicitud debía presentarse dentro de los cinco días posteriores a la aprobación de la ordenanza el 17 de diciembre de 2024", detalla la resolución.

El fallo del tribunal de apelaciones ratifica la sentencia de la jueza del 4.° Distrito, Jennifer Mabey, quien ya había fallado a favor de la ciudad en julio de 2025.

El portavoz de la ciudad, Ryan Bunnell, señaló que el personal de Heber recibió con agrado la resolución.

"El deseo de la corporación municipal de Heber City es cumplir con la ley", afirmó. "Esto es fundamental para una entidad gubernamental, y demuestra respeto hacia todos los ciudadanos y hacia el proceso".

La zona de North Village había sido zonificada por el condado para desarrollo de uso mixto antes de que el terreno fuera anexado a Heber City. El área incluirá dos grandes complejos urbanísticos: The Slope (anteriormente conocido como Harvest Village) y The Crossings.

Las obras de The Slope comenzaron en abril al suroeste de la intersección de la ruta U.S. 40 y River Road.

Por otra parte, Mike Hewlett, residente de Heber City y exaspirante a la alcaldía, interpuso una demanda independiente contra la ciudad en junio de 2025. Hewlett sostiene que la ciudad actuó de manera incorrecta al rechazar su solicitud de referéndum para anular la creación de dos distritos de infraestructura pública en North Village.

La próxima audiencia para este caso está programada para el 29 de junio.

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos

