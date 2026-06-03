El Distrito Escolar de Park City convoca a voluntarios bilingües para su programa de lectura de verano

El distrito está buscando personas bilingües que hablen español para colaborar en su programa de lectura individualizado este verano en la Escuela Primaria McPolin.

El programa se llevará a cabo del 17 al 22 de junio, de lunes a jueves, en un horario de 9 a.m. a mediodía. Los voluntarios pueden inscribirse en bloques de media hora y cubrir tantas horas como deseen.

Los maestros se encargarán de distribuir los materiales de lectura y de responder cualquier duda.

Haga clic aquí para acceder al enlace de inscripción .

Artículo traducido por María Camperos