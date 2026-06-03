El desafío de lectura de verano de la Biblioteca de Park City ayuda a los residentes locales a mantenerse activos mentalmente

La Biblioteca de Park City le dará la vuelta a la página para iniciar su desafío anual de lectura de verano el 8 de junio; el tema de este año es "Desentierra una historia" (Unearth a Story). El objetivo es que los residentes locales lean o escuchen lecturas durante al menos 20 minutos al día.

Aunque el programa está orientado a los niños, Katrina Kmak, bibliotecaria de servicios para jóvenes, señaló que la lectura es beneficiosa a cualquier edad y animó a todo el mundo a participar.

Explicó que la lectura puede prevenir el "retroceso estival" (summer slide), un fenómeno por el cual los estudiantes pierden habilidades de lectoescritura durante las vacaciones de verano. Kmak destacó que leerles a los niños es igual de provechoso.

"Lo que uno hace al leerle a estos niños es ampliar su vocabulario", comentó Kmak el 29 de mayo en el programa Local News Hour de KPCW . "Los libros infantiles, especialmente, tienen una forma fantástica de incluir palabras que no usaríamos en nuestro lenguaje cotidiano".

Añadió que, mediante este proceso, los niños también aprenden cómo funciona un libro, y que dar el ejemplo con este comportamiento los motiva a leer por su cuenta.

Por su parte, Rylee Broach, bibliotecaria de servicios para adultos, afirmó que leer y escuchar libros también mantiene activos los cerebros de los adultos. Diversos estudios, incluido uno de la Asociación Psicogeriatría Internacional, han revelado que pasar páginas o escuchar audiolibros previene el deterioro cognitivo a largo plazo a medida que las personas envejecen.

También representan una oportunidad para aprender.

"Realmente expande tu visión del mundo y te ofrece diferentes puntos de vista que quizás no obtendrías al vivir en una sola zona", expresó Broach. "Estos libros te transportan a mundos distintos, ya sean de ficción o de no ficción".

Broach sugirió que los adultos que no estén seguros de qué leer pueden elegir la novela del programa One Book, One Community (Un libro, una comunidad) del condado de Summit: Go as a River, de Shelley Read. Como parte del desafío de lectura, esta iniciativa busca fomentar la conexión comunitaria al lograr que los residentes lean el mismo libro.

Como motivación, los participantes reciben boletos al registrar su progreso de lectura, los cuales pueden canjear para participar por premios. Kmak detalló que la biblioteca realizará un sorteo el 9 de agosto. Entre los premios se incluyen peluches, sets de Lego y una Kindle Fire.

"Animamos a la gente a aprovechar por partida doble", comentó. "Si eres un adulto que le lee a su hijo, cuenta ese tiempo también para tu propio registro de lectura".

Los participantes también pueden obtener boletos al asistir a los eventos de la biblioteca, comenzando con la fiesta de inauguración del desafío de lectura el 7 de junio.

Artículo traducido por María Camperos

