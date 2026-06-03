La ocupación hotelera en Park City disminuye, pero el pronóstico para el verano mejora

La ocupación hotelera en la zona de Park City durante marzo y abril cayó casi un 25% en comparación con el año anterior.

Scott House, director senior de servicios para socios de la Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de Park City, señaló que en abril tanto la demanda de alojamiento como la tarifa diaria promedio (ADR, por sus siglas en inglés) disminuyeron en las propiedades de Park City respecto al año previo.

"Vimos que en abril la ocupación bajó un 24% interanual", comentó House el 27 de mayo en el programa Local News Hour de KPCW . "Sabíamos que no había suficiente nieve. Las estaciones de esquí cerraron temprano y eso representó un desafío. Al mirar en retrospectiva los últimos seis meses, ciertamente abril fue un mes difícil, pero en general la caída fue del 13%, lo cual, considerando todo el invierno, no está tan mal; además, los precios de las habitaciones se mantuvieron notablemente estables. La tarifa diaria promedio bajó apenas un 1.7%, situándose en $880 dólares durante los últimos seis meses, lo que realmente demuestra la resiliencia del mercado hotelero".

De cara al futuro, House mencionó que el pronóstico para los próximos seis meses es más alentador. Se proyecta que la ocupación disminuya menos del 4%, mientras que se espera que la tarifa diaria promedio de las habitaciones de hotel aumente alrededor de un 1.5%.

Un aspecto positivo, según explicó, es la fortaleza continua del mercado de reuniones y eventos grupales. Las reservas de grupos ayudan a suavizar los altibajos en la afluencia de visitantes, particularmente durante las temporadas bajas.

"En este momento hay mucho interés en los viajes grupales", afirmó. "Nuestro equipo de ventas grupales está trabajando arduamente para llenar las habitaciones en esas temporadas de transición; así que, desde mayo hasta todo octubre y noviembre, están colaborando para cerrar esa brecha actual, y el panorama es positivo. Con suerte, veremos desaparecer ese déficit del 3.4% y pasaremos a números positivos".

House agregó que los impuestos locales sobre las ventas vinculados al hospedaje y al turismo también ofrecen señales alentadoras a medida que la comunidad se adentra en el verano.

"El impuesto local sobre las ventas subió un 10% durante el mes [de febrero] y acumula un alza del 5% en lo que va del año. Cuando hablamos de lo que va del año, nos referimos al periodo de enero a abril", detalló. "Los impuestos de restaurantes y hotelería están de cierta forma vinculados y reflejan un invierno más flojo. Por lo tanto, el impuesto a los restaurantes bajó cerca de un 6% en el mes, pero disminuyó solo un 0.7% en el acumulado anual, manteniéndose casi plano. El TRT [Impuesto sobre Habitaciones de Huéspedes de Paso] cayó alrededor del 7% en el mes [de febrero], pero de nuevo, solo bajó un 3% en lo que va del año. El impuesto para la Recreación, las Artes y los Parques está prácticamente estancado pero con tendencia positiva, registrando una baja de solo el 4% [en el mes] pero un aumento del 2% en el año".

La Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de Park City se financia principalmente con los impuestos sobre habitaciones de huéspedes de paso, y House aseguró que la organización ya ha planificado sus presupuestos previendo el impacto de los menores ingresos hoteleros.

Artículo traducido por María Camperos

