Video de seguridad muestra el momento en que un concejal de Park City recibe una "bofetada" en una reunión informativa comunitaria

La concejal Molly Miller señaló que se encontraba en una jornada de puertas abiertas sobre los proyectos de primavera de Park City el pasado 2 de junio cuando un residente se le acercó "con enojo" y le "dio una fuerte bofetada" en el brazo.

El presunto altercado en la Biblioteca de Park City ocurrió durante una discusión sobre el terreno de 5 acres de Bonanza Park.

Miller comentó que el golpe no le dolió, pero la hizo sentir muy incómoda. Añadió que, aunque pueda parecer un incidente menor, representa un problema mucho mayor.

"El problema no es la fuerza del impacto; es el uso del contacto no deseado como un arma, y eso puede indicar una pérdida de autocontrol y que alguien está dispuesto a cruzar los límites físicos para obligar a otra persona a ceder, o bien para intimidarla", declaró Miller a KPCW.

KPCW obtuvo este lunes el video de la cámara de seguridad del incidente a través de una solicitud de registros públicos.

En el video se puede ver a Miller de espaldas hablando con los residentes. Alrededor de las 6:40 p. m., un hombre con camisa verde y gorra de béisbol se le acerca y le pone la mano en el hombro, girándola hacia él.

Las imágenes de seguridad muestran a ambos hablando y gesticulando. Luego, el hombre parece abofetear el brazo izquierdo de Miller antes de alejarse. La interacción dura unos 25 segundos.

En el video no se aprecia con claridad con quién está hablando Miller; el ángulo solo muestra al hombre de lado y corta la parte superior de su cabeza. La luz del sol que entra a la biblioteca también dificulta la visibilidad.

Miller volvió a relatar la interacción este lunes e identificó al hombre, pero KPCW no va a publicar su nombre debido a que no se ha podido verificar de manera independiente. El sujeto no respondió a la solicitud de comentarios por parte de KPCW.

"Estaba temblando de rabia. No recuerdo las palabras exactas, pero siseó algo como: '¿Le estás diciendo a la gente que solo 100 personas se oponen al proyecto de los 5 acres?'", relató Miller. "Yo le respondí: 'Sí, creo que eso es exacto'".

Basándose en las oportunidades de comentarios públicos, correos electrónicos y cartas, Miller le comentó que entre 60 y 70 personas habían compartido sus objeciones al proyecto. Según Miller, el hombre la llamó entonces falsa (disingenuous).

"En ese momento, usó el dorso de su mano para darme una bofetada rápida y fuerte en la parte superior del brazo izquierdo y comenzó a alejarse", explicó.

Tras llegar a casa, Miller reportó el incidente al Departamento de Policía de Park City. La ciudad confirmó que el caso fue remitido a la Fiscalía General de Utah para evitar un conflicto de intereses.

Un mensaje dejado al portavoz del fiscal general después del horario de atención no fue devuelto de inmediato este lunes.

El Concejo Municipal de Park City otorgó la aprobación preliminar para los planos del terreno de Bonanza Park en marzo.

Desde entonces, un grupo de residentes organizado de manera informal bajo el nombre de Place PC se formó recientemente para oponerse a los planes de los 5 acres y abogar por más espacios abiertos en la propiedad. Docenas de miembros asistieron a la jornada de puertas abiertas vestidos de verde para exigir más áreas verdes.

Artículo traducido por María Camperos

