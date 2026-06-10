Park City reconsidera aumentos salariales para líderes electos tras rechazo de la comunidad

Algunos residentes de Park City han expresado su preocupación luego de que el concejo municipal votara en mayo a favor de duplicar con creces los salarios de los funcionarios electos.

El alcalde Ryan Dickey señaló en una reunión el pasado jueves 4 de junio que el ayuntamiento podría haber actuado con demasiada rapidez.

"Apoyo plenamente lo que ha hecho el concejo para promover la inclusión de quienes pueden postularse y el esfuerzo por equiparar los salarios para pagar de manera justa por el trabajo realizado", expresó. "Sin embargo, creo que nuestra deliberación... se sintió un poco acelerada, y la magnitud de ese aumento pareció un poco excesiva".

Explicó que la ciudad realizó este gran ajuste en un intento por compensar los años en los que no se modificaron las remuneraciones. El último incremento salarial se registró en el año fiscal 2015.

No obstante, Dickey reconoció que la dimensión del ajuste no fue bien recibida por la comunidad.

"Realmente buscamos escuchar a la comunidad y, al mismo tiempo, atender los objetivos del concejo, los cuales considero que son plenamente acertados", afirmó. "Solo quiero ver si el concejo está interesado en que presentemos una opción que modere un poco esos incrementos".

La concejal Tana Toly manifestó estar dispuesta a retomar la conversación, reconociendo el enojo y la frustración que ha percibido de los habitantes locales.

"Creo que podríamos analizar esta cifra y distribuirla a lo largo de los próximos cuatro años, o bien examinar la propuesta de Ryan; solo espero que la forma en que lo abordemos sea de una manera mucho más respetuosa", comentó.

Asimismo, calificó de "completamente fuera de lugar" las reacciones de algunos residentes.

Molly Miller, también concejal de Park City, instó a mantener la sensatez durante el programa "Local News Hour" de KPCW el pasado 5 de junio. La policía tuvo que ser convocada a un evento municipal el 1 de junio luego de que un residente confrontara y le diera un manotazo en el brazo a Miller en relación con los planes de desarrollo de Bonanza Park. Miller aseguró haber presenciado también un trato irrespetuoso hacia el personal del ayuntamiento.

"Las conversaciones difíciles se pueden y se deben tener; cuanto más compleja sea la discusión, más importante es llevarla a cabo", argumentó. "Pero, por favor, de verdad, intentemos todos bajar los ánimos y mantener un diálogo que sea respetuoso y digno".

Miller reiteró que el municipio está atento a los comentarios del público e invitó a los residentes a asistir a la reunión del concejo municipal del 11 de junio, espacio en el que se abrirá un tiempo para recibir la opinión comunitaria sobre cómo deberían ser remunerados sus líderes.

El Municipio de Park City es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos

