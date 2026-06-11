Los Elks de Park City invitan a los residentes locales a una ceremonia gratuita del Día de la Bandera

Lisa Schneider, miembro de los Elks, señaló que el evento gratuito en el Centro de Adultos Mayores de Park City (Park City Senior Center) está abierto a todo el público.

"Tendrán la oportunidad de ver réplicas de ocho banderas estadounidenses de entre 1775 y el presente, incluida la primera bandera de nuestra nación", comentó en el programa "Local News Hour" de KPCW este 11 de junio . "La novena bandera es la de los Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción (POW/MIA), por lo que este recorrido brinda a todos la posibilidad de conocer la historia de estas insignias".

El evento también contará con almuerzo gratuito y música en vivo.

La Logia de los Elks de Park City recibió su acta constitutiva en 1922, aunque se organizó originalmente en el siglo XIX. El grupo colaboró en la fundación del Cementerio Glenwood.

Craig Cooper, miembro de la organización, destacó que la entidad a nivel nacional también desempeñó un papel fundamental en la declaración del Día de la Bandera como festividad oficial.

"Comenzó como una tradición entre nosotros mucho antes de convertirse en un día festivo nacional. Como Woodrow Wilson era miembro de los Elks, lo impulsamos a declararlo como celebración nacional", explicó.

El presidente Harry Truman firmó la declaración que estableció el 14 de junio como el Día de la Bandera en 1949.

La ceremonia del Día de la Bandera de los Elks de Park City comenzará a las 11:00 a. m. Se recomienda a los asistentes locales trasladarse en autobús, bicicleta o a pie.

Artículo traducido por María Camperos

