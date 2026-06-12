La cobertura periodística de KPCW obtiene una docena de premios de periodismo en Utah

Los reporteros fueron galardonados por su labor en la cobertura de elecciones y gobiernos locales, arte y cultura, diversidad y equidad, problemáticas de los centros de esquí de la zona y deportes olímpicos.

El capítulo Utah Headliners reconoce anualmente el trabajo destacado de periodistas de prensa escrita, radio y televisión. Los ganadores de 2026 fueron seleccionados entre 1,200 candidaturas. Esta entidad es uno de los más de 250 capítulos de la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ) en los Estados Unidos, los cuales se dedican a promover el periodismo ético y a proteger la libertad de prensa.

Grace Doerfler, reportera de KPCW desde 2023, recibió dos primeros premios por reportajes del condado de Wasatch: uno sobre la historia de las inusuales elecciones en Charleston y otro sobre Keetley Farm , una comunidad de japoneses-estadounidenses de la época de la Segunda Guerra Mundial que hoy se encuentra bajo el embalse Jordanelle.

Kristine Weller, quien se integró al equipo de noticias en 2023, se llevó a casa cinco galardones. Entre ellos destacan los segundos puestos por sus crónicas sobre cuatro generaciones de veteranos de Kamas Valley , una experiencia artística inmersiva en un sendero de senderismo de Park City y un perfil de la competidora olímpica de luge, Ashley Farquarson . La reportera encargada de la fuente municipal de Park City también obtuvo un tercer lugar y una mención honorífica .

Por su parte, el reportero del condado de Summit, Connor Thomas, y el ex-reportero de KPCW, Parker Malatesta, compartieron un tercer premio por su cobertura continua sobre la huelga de patrulleros de esquí de Park City Mountain. Thomas, quien llegó a KPCW en 2023, y Malatesta, quien trabajó tres años en la emisora antes de dejarla en octubre de 2025, escribieron decenas de artículos sobre las protestas que paralizaron las operaciones del centro turístico durante las festividades de Navidad y Año Nuevo de 2024-2025.

Malatesta también obtuvo cuatro premios individuales, incluido el primer puesto por un reportaje detallado sobre una investigación a la Oficina del Alguacil del Condado de Wasatch , y el segundo lugar por notas sobre e l plan de un multimillonario local para comprar Park City Mountain y sobre la marcha atrás de Park City en su decisión de implementar el voto por orden de preferencia . Su cobertura sobre el fallo de un tribunal de apelaciones respecto a las mejoras en los medios de elevación de Park City Mountain recibió un tercer premio.

Otros dos medios de comunicación de la región del Wasatch Back también obtuvieron los principales honores en el evento: el equipo de The Park Record recibió 50 galardones y Townlift obtuvo tres.

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Artículo traducido por María Camperos

