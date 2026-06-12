El Concejo Municipal de Park City recibirá un aumento salarial del 18% para el año fiscal 2027

Después de más de dos horas de debate, la mayoría del Concejo Municipal de Park City llegó a un consenso sobre el monto definitivo que percibirán los concejales y el alcalde.

El concejo había aprobado una ordenanza en mayo para duplicar con creces los sueldos de los concejales y del alcalde ; sin embargo, tras semanas de críticas por parte de la comunidad, el cuerpo legislativo decidió reconsiderar dichos incrementos.

Este jueves 11 de junio, el concejo acordó un aumento de aproximadamente el 18%. Con esta tasa, los salarios de los concejales pasarán de casi $29,000 dólares a más de $34,000 dólares. Por su parte, el sueldo del alcalde se incrementará de más de $55,000 dólares a casi $66,000 dólares.

El porcentaje de aumento está en consonancia con los datos comparativos proporcionados por el personal municipal sobre la evolución de los salarios de los empleados públicos desde 2015. Ese fue el último año en que el concejo y el alcalde recibieron un aumento salarial, al margen de los ajustes por costo de vida.

Los concejales Molly Miller, Tana Toly y Diego Zegarra se pronunciaron a favor del tope máximo del rango salarial recomendado por el personal técnico, el cual se situaba en casi $38,000 dólares.

Toly comparó la situación del concejo con la de sus homólogos del condado de Summit, quienes perciben $70,000 dólares al año . A su vez, Miller expresó su preocupación de que el salario actual limite las posibilidades de que los ciudadanos se postulen a cargos públicos.

"La cifra correcta para la compensación del concejo es aquella que permita a una persona trabajadora postularse a un cargo sabiendo que podrá subsistir, o incluso prosperar, cuando dicha remuneración represente la mitad de sus ingresos", señaló Miller.

Por otro lado, el concejal Ed Parigian se mostró a favor del extremo inferior del rango propuesto, que se ubicaba en casi $32,000 dólares. No obstante, accedió a subir la cifra a $34,000 dólares con la condición de que los concejales se comprometan a mantener un debate más amplio sobre la compensación a largo plazo este otoño.

En tanto, el concejal Bill Ciraco manifestó que no deseaba un incremento superior al 10%.

"Lo que hacemos es un servicio, y para ofrecer un servicio, es necesario hacer sacrificios", afirmó Ciraco.

Cabe destacar que los funcionarios electos también reciben $30,000 dólares anuales en concepto de beneficios de salud. El personal municipal indicó que esta cifra podría aumentar en enero. Asimismo, el alcalde cuenta con una asignación para gastos de automóvil.

Los aumentos se ratificarán formalmente mediante una ordenanza que establecerá las remuneraciones de las autoridades electas, cuya aprobación está prevista para el 25 de junio, junto con el presupuesto para el año fiscal 2027.

Artículo traducido por María Camperos

