Los voluntarios de los servicios de salud mental de Utah serán homenajeados en Park City

En 2024, John Davis fundó Summit Support, una organización sin fines de lucro con una doble misión: reducir el estigma que rodea a los problemas de salud mental y proporcionar recursos y financiamiento para respaldar a las organizaciones existentes que ya atienden esas necesidades en la comunidad.

"Es una colaboración muy positiva entre la empresa privada y el gobierno", señaló Davis este martes en el programa Local News Hour de KPCW. "Hay ciertas cosas que el condado puede hacer y yo no, y hay ciertas cosas que yo puedo hacer y el condado no. Por lo tanto, juntos hemos tenido éxito. Este año acabamos de concluir nuestro Mes de la Salud Mental en mayo, durante el cual impulsamos, patrocinamos u organizamos 13 eventos en beneficio de la comunidad de salud mental".

Summit Support colabora con diversas organizaciones, entre ellas el Christian Center de Park City, Jewish Family Service de Utah, Peace House, Live Like Sam, Holy Cross Ministries, People’s Health Clinic, Jackie’s Recovery, Summit County Clubhouse, Wasatch Crest Treatment y el Huntsman Mental Health Institute. Durante el evento se reconocerá la labor de un voluntario de cada una de estas instituciones.

Steve Richardson, director ejecutivo del Christian Center de Park City, destacó que los voluntarios desempeñan un papel esencial a la hora de crear un entorno acogedor para los usuarios.

"Parte de su labor consiste simplemente en ayudarnos a limpiar el espacio para que luzca hermoso para los demás", explicó Richardson. "Ayudan a acomodar sillas y mesas, o tal vez a cortar algunas fresas, solo para hacer que el momento sea especial. Queremos que las personas se sientan especiales cada vez que entran a buscar ayuda, queremos que se sientan valiosas e importantes, y eso ya es la mitad del objetivo".

Por su parte, Melissa Zimmerman, directora ejecutiva de Jewish Family Service, afirmó que los voluntarios son igualmente fundamentales para el trabajo de su organización, el cual incluye servicios de asesoramiento a bajo costo y programas de asistencia alimentaria.

"El asesoramiento en salud mental es solo una parte del trabajo que realizamos", comentó Zimmerman. "Tenemos un banco de alimentos en nuestras oficinas de Salt Lake, por lo que contamos con voluntarios todos los días en la despensa. Sinceramente, sin nuestros voluntarios, probablemente no podríamos operar; dependemos muchísimo de ellos. También tenemos otro programa fundamental llamado Friendly Visitor Program (Programa de Visitas Amigables), en el cual un voluntario acude al hogar de un adulto mayor para brindarle compañía y ayudarle con los mandados. Ese es otro servicio crucial para el que no disponemos de suficiente personal contratado, por lo que contamos con maravillosos voluntarios que se dedican a ayudar a estas personas".

El evento de agradecimiento a los voluntarios se llevará a cabo el 18 de junio a las 5:30 p.m. en el tercer piso de la Biblioteca de Park City.

Todos los miembros de la comunidad interesados en conocer más sobre las oportunidades de voluntariado local están invitados a asistir. Representantes de las organizaciones participantes estarán disponibles para responder preguntas y conversar sobre las distintas formas de involucrarse.

Artículo traducido por María Camperos

