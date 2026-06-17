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La Copa del Mundo de Esquí Estilo Libre regresará a Deer Valley Resort en 2027

KPCW | By Sydney Weaver
Published June 17, 2026 at 8:51 PM MDT
Hannah Soar competes in the dual moguls during the 2024 FIS Freestyle World Cup at Deer Valley.
Mateusz Kielpinski (FIS)
Hannah Soar compite en la modalidad de baches en paralelo (dual moguls) durante la Copa del Mundo de Esquí Estilo Libre de la FIS 2024 en Deer Valley.

Este regreso a Park City se produce luego de que el evento de 2026 tuviera que trasladarse a Lake Placid el invierno pasado debido a la falta de nieve.

Esquiadores de estilo libre de clase mundial regresarán a Park City para la Copa del Mundo de Esquí Estilo Libre 2027 en Deer Valley.

Este regreso se produce luego de que el evento de 2026 tuviera que trasladarse a Nueva York y Nuevo Hampshire debido a la falta de nieve el invierno pasado.

Este será el vigesimonoveno año en que el complejo turístico albergue competencias internacionales de élite, incluidos los Juegos Olímpicos de 2002, múltiples campeonatos mundiales y 24 eventos de la Copa del Mundo. Deer Valley también será la sede de las competencias olímpicas de saltos (aerials) y baches (moguls) en 2034.

La competencia de la Copa del Mundo de 2027 se podrá presenciar de forma gratuita a finales de enero, y los paquetes de boletos VIP estarán disponibles más adelante este año.

La parada de Deer Valley es la séptima de un circuito de 10 carreras y la tercera competencia en los EE. UU., junto con las de Lake Placid y Waterville Valley.

Artículo traducido por María Camperos
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