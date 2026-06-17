La Copa del Mundo de Esquí Estilo Libre regresará a Deer Valley Resort en 2027

Esquiadores de estilo libre de clase mundial regresarán a Park City para la Copa del Mundo de Esquí Estilo Libre 2027 en Deer Valley.

Este regreso se produce luego de que el evento de 2026 tuviera que trasladarse a Nueva York y Nuevo Hampshire debido a la falta de nieve el invierno pasado .

Este será el vigesimonoveno año en que el complejo turístico albergue competencias internacionales de élite, incluidos los Juegos Olímpicos de 2002, múltiples campeonatos mundiales y 24 eventos de la Copa del Mundo. Deer Valley también será la sede de las competencias olímpicas de saltos (aerials) y baches (moguls) en 2034.

La competencia de la Copa del Mundo de 2027 se podrá presenciar de forma gratuita a finales de enero, y los paquetes de boletos VIP estarán disponibles más adelante este año.

La parada de Deer Valley es la séptima de un circuito de 10 carreras y la tercera competencia en los EE. UU., junto con las de Lake Placid y Waterville Valley.

Artículo traducido por María Camperos

