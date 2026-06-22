Se emite aviso por humo disperso en el condado de Wasatch ante la propagación de incendios en Utah y estados del oeste

Utah está ingresando a la etapa más crítica de la temporada de incendios forestales. Con incendios activos que se extienden desde el condado de Weber hasta el de Iron, el condado de Summit ha emitido un aviso por humo disperso.

The Associated Press informa que el calor extremo y las condiciones secas y ventosas registradas durante el fin de semana alimentaron varios incendios forestales, algunos de los cuales provocaron evacuaciones.

El incendio Iron es el más grande del estado: ha consumido cerca de 24,000 acres y se mantiene con un 0% de contención desde que se reportó el 19 de junio.

Los 1,000 residentes de la cercana localidad de Eureka fueron evacuados el sábado luego de que el siniestro, causado por la actividad humana, se expandiera drásticamente. Hasta el momento, no se ha registrado la pérdida de viviendas.

Las autoridades del condado de Summit recuerdan a los habitantes que solo deben reportar un incendio si observan una columna de humo definida o llamas.

Las restricciones de fuego de la Etapa se encuentran vigentes en toda la región de Wasatch Back, a pesar de que no se registran incendios activos en los condados de Summit o Wasatch hasta el 22 de junio.

Para obtener las actualizaciones más recientes sobre los incendios, puede visitar el sitio web de Utah Fire Info o registrarse para recibir las alertas del condado de Summit enviando un mensaje de texto con la palabra "SCFIRE" al 91896.

Artículo traducido por María Camperos